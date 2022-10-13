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5 kişiden 2'si lolipopu bulabiliyor. İnterneti sarsan zeka testi

İnterneti sarsan zeka testinde saklanan lolipopu bulmak için şahin gözlere ihtiyacınız var! 5 kişiden 2'si saklanan lolipopu bulabiliyor! 8 saniyede fark eden işin ustası sayılıyor.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 08:39
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İnterneti sarsan zeka testi. 5 kişiden 2'si lolipopu bulabiliyor

5 kişiden 2'si lolipopu bulabiliyor. İnterneti sarsan zeka testi
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Akşam'ın haberine göre, Macar sanatçı Gergely Dudás tarafından oluşturulan bu görselde gizli resimde dondurmalar arasında lolipopu bulmak için kendinizi biraz zorlamanız gerekiyor. 

Dondurma külahı denizinde tek bir lolipopu bulabilmek için resme çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Popüler olan illüzyon testi beyninizi aktif halde kullanabilmeniz için biçilmiş kaftan. 

Kimileri vakit geçirmek için bu testleri çözerek beyin jimnastiği yapıyor. Eğer bu illüzyon resmine dikkatlice bakabilirseniz dondurmaların arasında duran lolipopu fark edebilirsiniz.

Okuyucuların bu tür bulmacaları çözmek için ekstra dikkat ve zaman ayırması gerekir. Zihinsel egzersizler ile beynimiz tazelenmenin bir yolunu bulabiliyor. Optik illüzyonlar, duyularınızı beyninizle koordine etmenin harika bir yoludur.

Dondurmaların arasında saklanan lolipopu bulabilmek çok zor. Eğer hala bulamadıysan endişelenme. Öncelikle siz bir ipucu daha veriyoruz. Lolipop pembedir.


İşte lolipop:
Lolipopun yuvarlak, pembe üst kısmı, etrafındaki dondurma kaşıklarıyla kusursuz bir şekilde uyum sağlar, ancak üzerinde durduğu çubuk onu ele veriyor.

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