Interpol tarafından aranılan 2 cinayetli Makedon siyasi Balıkesir'de yakalandı. Niye bütün pislikler Türkiye'de yakalanıyor?

Kuzey Makedonya'da aşırı sağ bir partinin lideri olan ve aynı zamanda 2 cinayeti olduğu öne sürülen Ljupco Palevski Balıkesir'de yakalandı. Interpol her yerde onu arıyordu

KAYNAK: İHA
Interpol tarafından aranılan 2 cinayetli Makedon siyasi Balıkesir'de yakalandı. Niye bütün pislikler Türkiye'de yakalanıyor?

Kuzey Makedonya'da iki cinayetten aranan aşırı sağcı parti lideri, Balıkesir'de yakalandı.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında 14 yaşındaki Vanja Gjorchevska ve 74 yaşındaki Panche Zhezhovski'yi öldürdüğü iddiası ile aranan Ljupco Palevski, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı.

İnterpol tarafından arandığı öğrenilen Palevski'nin Makedonya'da aşırı sağcı bir partinin lideri olduğu biliniyor.

Şüpheli Palevski'nin Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri Türkiye bağlantılarını da araştırıyor. Son yıllarda gerek uyuşturucu kartelleri gerekse uluslararası suç örgütü liderlerinin Türkiye'de yakalanması akıllarda, "Niye bütün pislikler Türkiye'de yakalanıyor?" sorusunu getirdi.

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