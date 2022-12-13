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iOS 16.2 güncellemesi kullanıcılara sunuldu

iPhone'larda yenilikler sunan iOS 16.2 güncellemesi yaklaşık iki aydır beta testlerinde olmasının ardından yeni sürümüyle yayınlandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 22:54
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iOS 16.2 güncellemesi kullanıcılara sunuldu

iOS 16.2 güncellemesi kullanıcılara sunuldu
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Yeni iOS 16.2 güncellemesi kullanıcılara; Apple Music Sing, gelişmiş veri koruması, Freeform, uyku ve ilaç takibi için iki yeni widget, Always On Display seçenekleri, Canlı Etkinlikler, yeni AirDrop ayarı, Daha Sık Güncelleme ve Ev uygulaması için yeni altyapı sunuyor. 

İşte tüm yenilikler şu şekilde:

Freeform

-Freeform; Mac, iPad ve iPhone aygıtlarında arkadaşlar veya iş arkadaşları ile yaratıcı bir biçimde çalışmaya yönelik yeni bir uygulamadır

-Esnek tuval; dosya, görüntü, yapışkan not vb. eklemenizi sağlar

-Çizim araçları, parmağınızla tuvalde herhangi bir yere çizim yapmanızı sağlar

Apple Music Sing

-Apple Music’te favoriniz olan milyonlarca parçaya eşlik etmenin yeni bir yolu

-Tamamen ayarlanabilir vokaller özgün sanatçıyla düet yapmanıza, solo söylemenize veya ikisini karıştırmanıza olanak tanır

-Yeni geliştirilmiş anlık şarkı sözleri müziğe eşlik etmeyi daha da kolay hale getirir

Kilitli Ekran

-Yeni ayarlar, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde Hep Açık Ekran etkinken duvar kâğıdını veya bildirimleri gizlemenizi sağlar

-Uyku araç takımı, en son uyku verilerinizi görüntülemenizi sağlar

-İlaçlar araç takımı, ilaç anımsatıcılarını görüntülemenizi ve ilaç planınıza hızla erişmenizi sağlar

Game Center

-FaceTime aramasında görüştüğünüz kişilerle oynayabilmeniz için Game Center’da çok oyunculu oyunlara yönelik SharePlay desteği

-Aktivite Araç Takımı, arkadaşlarınızın ne oynadığını ve oyunlardaki başarılarını doğrudan ana ekranınızda görmenizi sağlar

Ev

-Akıllı ev aksesuarlarınız ve Apple aygıtlarınız arasında artırılmış güvenilirlik ve iletişim verimliliği Bu güncelleme, şu iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de içerir:

-Mesajlar’daki iyileştirilmiş arama, fotoğrafları içeriğine göre (köpek, araba, kişi veya metin gibi) bulmanızı sağlar

-Yeniden Yükle ve IP Adresini Göster ayarı, iCloud Özel Geçişi kullanıcılarının Safari’de belirli bir site için servisi geçici olarak etkisizleştirmesine olanak tanır

-Notlar’daki Katılımcı İmleçleri, diğer kişiler paylaşılan bir notta güncelleme yaptığında canlı göstergeler görmenizi sağlar

-AirDrop, istenmeyen içerik alma isteklerini önlemek için artık 10 dakikadan sonra Yalnızca Kişiler’e otomatik olarak döner

-iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri

-Güncellemeler yapıldıktan sonra bazı notların iCloud ile eşzamanlanmamasına neden olan bir sorunu düzeltir.

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