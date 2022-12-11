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iOS kullanıcıları için tarihi karar: Twitter Blue özelliği geri geliyor

Dolandırıcıların ünlü hesaplarını taklit etmesi gerekçe gösterilerek iOS cihazlarda Twitter Blue özelliğine dair net kararlar alındı. Özelliğin pazartesi gününden itibaren tekrar kullanıcılara sunulacağı belirtildi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 11:28
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Twitter Blue özelliği iOS cihazlara geri dönüyor

iOS kullanıcıları için tarihi karar: Twitter Blue özelliği geri geliyor
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Dolandırıcıların Twitter Blue abonelerine sunulan mavi tik sayesinde ünlüleri taklit ederek bazı kullanıcıları mağdur ettiği ortaya çıktı. Duruma el koyan Twitter sahibi Elon Musk, Twitter Blue özelliğini askıya aldıklarını açıkladı.

Kullanıcıların Blue aboneliğini pazartesi gününden itibaren satın alabileceğini duyuran Musk, “Twitter deneyimini bir üst seviyeye taşımanın yeni yollarını arıyoruz ve Twitter Blue yalnızca bir başlangıç. Bu isteğe bağlı ve ücretli aylık abonelik, Twitter deneyiminizi özelleştirmenize olanak tanıyan seçkin özelliklere özel erişim sunar. Twitter Blue’yu ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanıma sunduk. Bu ülkelerde Twitter Blue, iOS ve Android için Twitter’da uygulama içinden satın alınabilir veya ödeme ortağımız Stripe üzerinden twitter.com’da satın alınabilir.” dedi.

Yetkililer, Twitter Blue abonelerinin onay işareti başvurularını titizlikle inceleneceğini vurguladı. Twitter’da mavi tik sahibi olan kullanıcılar, profil fotoğrafı ve isim değiştirme işlemlerini moderasyon ekibinin incelemesinden geçtikten sonra gerçekleştirebilecek. Şirket, profilde yapılacak değişiklikler onaylanana kadar kullanıcının mavi tik özelliğinin kapatılacağını belirtti.

Twitter, Blue aboneliği satın alan kullanıcılara reklam göstermeye devam edecek. Yeni özellikten tüm kullanıcıların yararlanamasını istediklerini belirten şirket, “Şimdilik, Twitter deneyimi için daha fazla katman oluşturmanın işlem maliyeti bulunmaktadır. Fiyatı makul tutmak ve sunulan özellikleri değerli bulduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Burada öğrenme süreci olabilir ve geri bildirimleri değerlendireceğiz.” dedi.

Twitter Blue abonelik fiyatı, web kullanıcıları için ayda 8 dolar olarak belirlendi. Şirket, iOS kullanıcılarının yeni özelliktek ayda 11 dolar ödeyerek yararlanabileceğini duyurdu.

Twitter Blue abonelerine sunulacak özellikler ise şu şekilde;

- Tweet düzenleme

- 1080p çözünürlükte daha uzun video yükleme

- Okuyucu (reader) modu

- Onay işareti (İşletmeler için altın, devlet destekli kurumlar için gri ve ünlü kişiler için mavi renkli tik)

- Yeni özellikleri standart kullanıcılardan önce deneyimleme

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