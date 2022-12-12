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iOS sürümlerinin kullanım oranı açıklandı. Veriler ortaya koyuldu

Apple kullanıcılarının ne kadar en yeni iOS sürümünü telefonlarında kullandıklarına dair veriler açıklandı. Ortaya çıkan verilere göre iPhone kullanıcılarının büyük çoğunluğunun gelişmeleri takip ettiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 09:11
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iOS sürümlerinin kullanım oranına dair veriler belli oldu

iOS sürümlerinin kullanım oranı açıklandı. Veriler ortaya koyuldu
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Apple’ın yeni işletim sistemi güncellemesinin üzerinden 3 ay geçtmişken ABD’li şirket büyük bir başarı göstererek yeni güncellemeyi birçok kullanıcısına sundu. iOS 15’e göre daha iyi bir güncelleme dönemi geçiren Apple, kullanıcılarına yaklaşık yüzde 70 oranında iOS 16 sürümünü aktardı.

Mixpanel tarafından yapılan araştırmaya göre; toplam iPhone kullanıcılarının yüzde 68,9’u iOS 16 sürümünü kullanıyor. Kullanıcıların yüzde 24,82’sinin telefonlarında ise iOS 15 sürümü mevcut kıldığı bilinmektedir. Geriye kalan yaklaşık yüzde 7’lik kısım ise iOS 14 ve daha eski sürümleri kullanmaya devam ediyor.

iOS 16, Eylül ayında piyasaya sürüldü ancak bazı sorunları da ortaya çıkardı. Örneğin batarya kullanımı dahil belli başlı sorunlar getiren yeni sürüm birçok kez güncelleme aldı. Bazı Apple kullanıcılarının bu nedenle henüz telefonlarına iOS 16 sistemini yüklemediği de tahmin edildi.

Apple’ın bu ay içerisinde birçok yeni özellik ve hata düzeltmesi barındıran iOS 16.2 sürümünü kullanıcılarına sunmasının beklendiği biliniyor. Yeni sürüm, iPhone kullanıcılarına Apple Music Sing, Gelişmiş Veri Koruma, yeni Kilit Ekranı widget’ları ve iPhone 14 Pro’da her zaman açık ekran için yeni seçenekler dahil olmak üzere birçok özelliği beraberinde getirecek.

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