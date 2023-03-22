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iPadOS 16.4 Beta yayınlandı. İşte cihazlara gelecek yenilikler

Apple cihazların yeni iPadOS 16.4 Beta güncellemesi yayınlandı. iPadOS 16.4 Beta sürümü ile birlikte hayvanlar, el hareketleri ve nesneler ile ilgili 21 yeni emoji geldiği duyuruldu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 08:10
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iPadOS 16.4 Beta güncellemesi yayınlandı

iPadOS 16.4 Beta yayınlandı. İşte cihazlara gelecek yenilikler
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ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Hava Durumu uygulaması, artık ekrandaki yazıları sesli bir şekilde okuyan VoiceOver özelliğini desteklemeye başladı.

Güncellemeyle birlikte hayvanlar, el hareketleri ve nesneler ile ilgili 21 yeni emoji geldiği duyuruldu.

Yenü sürüm ile birlikte artık ana ekranınızda, web uygulamalarından gelen bildirimleri görebileceksiniz. iPadOS 16.4 Beta, kullanıcıları çileden çıkaran bir hataya da çözüm getiriyor. Notlar uygulamasında Apple Pencil ile çizim yaparken bağlantı kalitesinin düşmesi sonucunda gecikmenin artması sorunu çözüldü.

IPADOS 16.4 BETA GÜNCELLEME NOTLARI

Hayvanlar, el hareketleri ve nesneler ile ilgili 21 yeni emoji eklendi.
Ana Ekrana eklenen web uygulamaları için bildirimler.
Fotoğraflar’daki yinelenen albüm, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi’ndeki yinelenen fotoğraf ve videoları algılama desteğini genişletir.
Hava Durumu uygulamasındaki haritalar için VoiceOver desteği.
Işık yanıp sönmesi veya flaş efektleri algılandığında videoyu otomatik olarak karartmak için erişilebilirlik ayarı geldi.
Notlar uygulamasında çizim yaparken veya yazarken Apple Pencil yanıt hızıyla ilgili bir sorunu düzeldi.
Çocuklardan gelen Satın Almak İçin Sor isteklerinin, ebeveynin cihazında görünmemesine neden olan bir sorun düzeldi.
Akıllı Termostlar, Apple Home ile eşlendiğinde yanıt vermemeye başlamasına neden olan sorunlar giderildi.

BİLİNEN SORUNLAR:

11 haneli kurulum kodunu kullanarak bir Matter aksesuarını eşleştirirken bir hata alabilirsiniz.
Matter aksesuarda manuel yazılım güncellemesi denendiğinde, Home yeni bir güncelleme göstermeyebilir.
Madde aksesuarları için yazılım güncelleştirme ekranı, bir güncelleştirme devam ederken yanlış sürüm numarasını görüntüleyebilir.
Aynı aksesuar türünden birden fazla aksesuar türünün aynı ürün yazılımına güncellenmesi durumunda veya bir aksesuar için arka arkaya donanım yazılımı sürümleri varsa, yeni üretici yazılımı güncellemesi sunulmayabilir.
Matter aksesuarları için yazılım güncelleştirmeleri, güncelleştirme zaten yapılmış olsa bile yeniden gösterilebilir.

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