WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir

WhatsApp’a gelen ‘belki’ özelliği dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Grup katılımcıları arasında rehberde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaraları ile yer alıyordu. Ama artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görünecek.

WhatsApp, grup sohbetlerinde kullanıcıların fotoğraflarının görünmesini sağlayan güncellemeyi yayınlamıştı. Böylece sohbet ekranında kimin mesaj yazdığını anlamamız biraz daha kolay olmuştu.

Uygulamaya bir yenilik daha geldi ve artık profil fotoğrafının yanı sıra mesaj atan kişilerin adları da bildirimde yer almaya başladı.

WHATSAPP MESAJ BİLDİRİMLERİNDE ARTIK KİŞİ ADLARI GÖRÜNÜYOR

Bilinmeyen numaralar için harekete geçen mesajlaşma platformu, Android, masaüstü (web) ve iOS kullanıcıları için yeni bir özellik yayınladı. Mesaj bildirimlerinde numarası kayıtlı olmayan kişiler ‘Belki...(hesap adı)’ olarak görünmektedir.

‘Belki’ ifadesi kullanıcılar tarafından da merak konusu haline geldi. Bu özellik, alıcının, numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek kalmadan bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştırıyor.