﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır

Far Out etkinliğinde tanıtılan iPhone 14, uydu üzerinden acil durum SOS özelliğiyle birlikte birçok kullanıcının beğenisini kazandı. Hayat kurtarma amaçlı yapılan acil durum SOS özelliği, herhangi bir yerde mahsur kalındığında veya tehlike durumunda olduğunda, telefon çekmediğinde, uydu üzerinden yardım çağırmak için acil durum SOS özelliğini kullanmayı sağlamaktadır.

iPhone 14’ün uydu üzerinden acil durum SOS özelliğinin Kasım ayından itibaren kullanılabilecek olduğu ifade edildi. Fakat başlangıçta sadece ABD ve Kanada’da erişilebilecek. Yakında Türkiye’ye de gelmesi beklendiği açıklandı.

iPhone 14 ile acil durumda uydu üzerinden mesaj atmak seçildiğinde, acil durum seçeneklerinin birini seçmek gerekmektedir.

HANGİ DURUMLARDA ACİL DURUM KULLANILIR

- Hastalanma veya yaralanma durumu

- Kaybolmak veya tuzağa düşürülmek

- Araba veya araçta oluşan problemler

- Yangın veya farklı bir ateş durumu

- Suç

Seçeneklerden yapılan seçime göre, acil durum servisleri için sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi edinme amacıyla ek sorular sorulmaktadır. Örneğin hastalanma veya yaralanma durumu seçildiği zaman, yakınlarda yaralanan bir başka kişinin olup olmadığı sorulabilir ve “Evet” veya “Hayır” şeklinde yanıt verilebilir.

Gereken bilgiler sağlandıktan sonra da uyduya bağlanabilmek için yönergeleri takip etmek gerekiyor.

Bağlantı kurulana kadar “Sağa dön” veya “Sola dön” gibi ibareler ekranda gözükecektir.