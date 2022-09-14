14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır

iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır

iPhone 14 uydu bağlantısından nasıl S.O.S yani acil durum bağlantısı kuracak? S.O.S bağlantısı özelliği nedir? Acil durum uydu bağlantısı nerede ve nasıl kullanılmalıdır? İşte detaylar...

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 12:46
Takip Et

iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı SOS nedir

iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
+
Aa
-

Far Out etkinliğinde tanıtılan iPhone 14, uydu üzerinden acil durum SOS özelliğiyle birlikte birçok kullanıcının beğenisini kazandı. Hayat kurtarma amaçlı yapılan acil durum SOS özelliği, herhangi bir yerde mahsur kalındığında veya tehlike durumunda olduğunda, telefon çekmediğinde, uydu üzerinden yardım çağırmak için acil durum SOS özelliğini kullanmayı sağlamaktadır.

iPhone 14’ün uydu üzerinden acil durum SOS özelliğinin Kasım ayından itibaren kullanılabilecek olduğu ifade edildi. Fakat başlangıçta sadece ABD ve Kanada’da erişilebilecek. Yakında Türkiye’ye de gelmesi beklendiği açıklandı.

iPhone 14 ile acil durumda uydu üzerinden mesaj atmak seçildiğinde, acil durum seçeneklerinin birini seçmek gerekmektedir.

HANGİ DURUMLARDA ACİL DURUM KULLANILIR

- Hastalanma veya yaralanma durumu

- Kaybolmak veya tuzağa düşürülmek

- Araba veya araçta oluşan problemler

- Yangın veya farklı bir ateş durumu

- Suç

Seçeneklerden yapılan seçime göre, acil durum servisleri için sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi edinme amacıyla ek sorular sorulmaktadır. Örneğin hastalanma veya yaralanma durumu seçildiği zaman, yakınlarda yaralanan bir başka kişinin olup olmadığı sorulabilir ve “Evet” veya “Hayır” şeklinde yanıt verilebilir.

Gereken bilgiler sağlandıktan sonra da uyduya bağlanabilmek için yönergeleri takip etmek gerekiyor.

Bağlantı kurulana kadar “Sağa dön” veya “Sola dön” gibi ibareler ekranda gözükecektir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
1
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
2
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
3
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
4
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
5
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
6
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
7
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak
﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak
﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak
﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Fıkra gibi olay. Kazdıkları çukura kendileri düştü
﻿Fıkra gibi olay. Kazdıkları çukura kendileri düştü
﻿Fıkra gibi olay. Kazdıkları çukura kendileri düştü
﻿Ani işitme kaybı ve baş dönmesi tedavi edilmezse çok tehlikeli
﻿Ani işitme kaybı ve baş dönmesi tedavi edilmezse çok tehlikeli
﻿Ani işitme kaybı ve baş dönmesi tedavi edilmezse çok tehlikeli
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.