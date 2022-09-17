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iPhone 14'lerde aktivasyon sorunları yaşanıyor

Apple'ın yeni tanıtmış olduğu iPhone 14'e sahip olabilen kesim, akıllı telefonda aktivasyon sorunları yaşandığını iddia etmişti. Apple iddiaları doğruladı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 13:32
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iPhone 14'lerde aktivasyon sorunu

iPhone 14'lerde aktivasyon sorunları yaşanıyor
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Apple, 8 Eylül etkinliğinde tanıtmış olduğu iPhone 14 serisini bazı ülkelerde ön siparişe açtı. Kullanıcılar, iPhone 14 modellerinde aktivasyon sorunu olduğunu ifade etti

MacRumors tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, yayınladığı bir notta “iOS 16 için WiFi ağlarıyla cihaz aktivasyonunu etkileyecek bir sorun mevcut” ifadelerini kullandı.

APPLE YAŞANAN SORUNU DOĞRULADI

ShiftDelete'de yer alan habere göre şirket, kullanıcılarının sorununu çözebilmek için ilk kurulum aşamasında "Mac’e veya iTunes ile PC’ye bağlan" seçeneğini seçmelerini ve daha sonra bir önceki ekrana dönüp WiFi bağlantısını tekrar denemelerini tavsiye etti. Bu işlemin çoğu zaman işe yaradığını belirten Apple, sorun giderilene kadar kullanıcıların bu şekilde deneme yapması gerektiğini belirtti.

Henüz resmi bir düzeltme olmadığını belirten Apple, çalışanlarına bu sorun için onarım kaydı oluşturmamaları gerektiğini duyurdu. Dünya çapında iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ön siparişlerinin başladığını hatırlatmakta fayda var.

Kurulum esnasında cihaz etkinleştirme sorununu gideren güncelleme yayınlandı. iOS 16.0.01 güncellemesiyle birlikte, mevcut sorunlar düzeltildi.

Apple, iPhone 14 modellerinden birini satın alan müşterilerin etkinleştirme sorunu yaşamaması için bir Mac veya PC ile cihazlarını doğrudan iOS 16.0.1’e yükseltmeleri gerektiğini belirtiyor.

Bir destek belgesinde Apple, yeni ‌iPhone 14‌ ve ‌iPhone 14 Pro‌ müşterilerine, yeni iPhone’larını iOS 16.0.1’e güncelleyene kadar “iMessage ve FaceTime etkinleştirmeyi tamamlayamayabilir” diyor.

Şirketin mevcut sorunları ne zaman ortadan kaldıracağı henüz bilinmiyor.

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