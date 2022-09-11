Resmi olarak piyasaya sürüldü. İşte iPhone 14'ün özellikleri ve fiyatı

Tanıtımı yapılan iPhone 14'e dair kulakktan dolma birçok özellik paylaşılıyor ancak çoğu Apple kullanıcısı hala iPhone 14'teki temel özellikler hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Fiyatı konusunda da varsayımlarda bulunan bazı sitelerden sonra güncel fiyatı açıklandı.

İŞTE İPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ

1- iPhone 14’ler Mac modellerinde olduğu gibi sesli şekilde açılıyor. Görme engelliler başta olmak üzere kullanıcılar, iPhone’un ne zaman açılıp kapandığını kolaylıkla anlayabilecek.

2- iPhone 14 Pro ve Pro Max’i diğer modellerden ayıran en önemli özellik ekranda göze çarpıyor. Klasik iPhone’larda görmeye alıştığımız çentik kalkıyor ve bunun yerine oval şeklinde uzun bir ekran karşımıza çıkıyor. Apple’ın “Dynamic Island” olarak tanımladığı bu bölge saat, widget’lar ve canlı etkinlikler için kullanılabiliyor.

3- iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri, serinin diğer telefonlarında olmayan Always On Display ile yani “her zaman açık ekran” özelliğiyle geliyor. Bu özellik, telefonun ekranı kapalı olsa bile saat ve bazı bilgileri ekranda görmemizi sağlıyor.

4- Apple A16 Bionic işlemcisinden güç alan telefonlarda ilk defa 48 MP kamera karşımıza çıkıyor. Diğer iki kamera ise 12 MP çözünürlüğünde.

5- iPhone 14’te ön kamerada ilk defa oto-fokus özelliği kullanıldı.



6- Bütün modeller uydu bağlantısını destekliyor. Operatörden sinyal gelmediği durumda iPhone, uyduya bağlanıp acil servisi aramanıza veya kısa mesaj göndermenize izin veriyor.

7- iPhone 14 çift çekirdekli ivmeölçer ve yüksek dinamik aralıklı jiroskop sayesinde çarpışma algılama özelliğine de sahip. Böylece trafik kazası durumunda uydu üzerinden acil arama yapabiliyor.

8- ABD’deki iPhone modellerinde eSIM’e geçiş yaparak SIM kartları için ayrılan bölümü ortadan kaldırıldı.

9- Video çekimine “Action mode” özelliği ekleyen şirket, videolara “gimble” etkisi kazandırıyor. Yeni Hareket modu (Action mode), videonun hareketin tam ortasında çekildiği durumlarda ciddi sarsıntılara, hareketlere ve titreşimlere uyum sağlayan inanılmaz netlikte videolar sunuyor.

10- iPhone 14 Plus, bir iPhone’da şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip. iPhone 14 Plus, 26 saate kadar video oynatabiliyor.

İŞTE İPHONE 14'ÜN FİYATI

iPhone 14, ABD'de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14 serisi 9 Eylül gününden itibaren ön satışa sunulacak.