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Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi

Dünyanın teknoloji devi Apple’ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 14 tanıtıldı.

Galeri Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 17:23
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 17:25
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iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklandı.

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iPhone 14 Pro Max'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı.

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Peki, iPhone 14 pro satın almak için insanların hangi ülkede kaç gün çalışması gerekiyor?

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre işte ülkelerin iPhone 14 Pro satın almak için çalışacakları gün sayısı.

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İSVİÇRE: 5.5 gün

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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: 8 gün

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AVUSTRALYA: 6 gün

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ALMANYA: 10 gün

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FRANSA: 11 gün

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İTALYA: 13 gün

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İNGİLTERE: 13 gün

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İSPANYA: 13 gün

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YUNANİSTAN: 28 GÜN

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TÜRKİYE: 218 gün

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iPhone 14 Pro 128 GB modelini baz alarak yaptığımız hesaplamaya göre;

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Türkiye'de iPhone 14 Pro'nun sadece sadece vergisini ödemek için bir kişinin tam 3.5 ay çalışması gerekiyor.

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