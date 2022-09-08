Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi

iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklandı.
iPhone 14 Pro Max'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı.
Peki, iPhone 14 pro satın almak için insanların hangi ülkede kaç gün çalışması gerekiyor?
Cumhuriyet'te yer alan habere göre işte ülkelerin iPhone 14 Pro satın almak için çalışacakları gün sayısı.
İSVİÇRE: 5.5 gün
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: 8 gün
AVUSTRALYA: 6 gün
ALMANYA: 10 gün
FRANSA: 11 gün
İTALYA: 13 gün
İNGİLTERE: 13 gün
İSPANYA: 13 gün
YUNANİSTAN: 28 GÜN
TÜRKİYE: 218 gün
iPhone 14 Pro 128 GB modelini baz alarak yaptığımız hesaplamaya göre;
Türkiye'de iPhone 14 Pro'nun sadece sadece vergisini ödemek için bir kişinin tam 3.5 ay çalışması gerekiyor.