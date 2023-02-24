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iPhone 15 Pro'nun özel rengi belli oldu. İşte o tasarım

Apple'ın yeni tasarımı ve özel renkleri ortaya çıkmaya başladı. iPhone 15 Pro'ya dair ilk rengin kırmızı olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 14:32
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iPhone 15 Pro'nun özel rengi kırmızı oldu

iPhone 15 Pro'nun özel rengi belli oldu. İşte o tasarım
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Apple’ın her yıl Pro modelleri için özel renkler sunduğu bilinirken bunlar bazen gümüş-altın karışımı, bazense petrol yeşili benzeri renklerle piyasaya sürülüyor.
Bu yıl iPhone 15 ve Pro’ların hepsinin USB Type-C bağlantı noktasına geçiş yapacağı söyleniyor. Ayrıca Pro Max yerine veya üzerine konumlanacağı ve kamera tarafında daha fazla seçenek sunan Ultra modelini görüldü.


Apple her ne kadar son dakikaya kadar kararını netleştirmeyip sürpriz yapabilecek olsa da yeni renkler ortaya çıkmaya başladı.

İlk olarak #410D0D renk koduna sahip oldukça koyu bir kırmızı yer alacak. Tabii bu model (PRODUCT)RED kapsamında da olabilir. ancak genelde düz modellerin buraya dahil olduğunu görülüyor. Ayrıca diğer modellerde de bazı yenilikler mevcut olduğu aktarıldı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın açık mavi ve pembe şeklinde 2 yeni renkli prototiplerinin hazırlandığı belirtiliyor. Bunların kodları da sırasıyla #CE3B6C ve #0DB1E2. İki renk de şu şekilde görülüyor:

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