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Apple Watch yasaklanacak mı? Joe Biden imzaladı

Patent ihlali yüzünden Apple Watch'in ABD'de yasaklanabileceği belirtilirken Apple’ın bir sağlık şirketinin patentlerini ihlal ettiğini söylemesi üzerine ABD Başkanı Joe Biden ise karara itiraz etmedi. Peki şimdi ne olacak?

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 11:29
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Apple Watch yasaklanıyor mu

Apple Watch yasaklanacak mı? Joe Biden imzaladı
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AliveCor isimli şirket ilk olarak 2019 yılında ITC’ye yaptığı başvuruda, elektrokardiyogram (EKG) teknolojisinin Apple Watch’ta izinsiz kullanıldığını iddia etmişti. Başvuruyu inceleyen ITC, Apple Watch’un ABD’ye ithalatının durdurulmasına karar verdi.

PATENT İHLALİNİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN APPLE ÜZERİNDE BASKI

Apple, ABD Patent Deneme ve Temyiz Kurulu’nun bir başka kararına itiraz ederek, durdurma kararını askıya aldı. Ancak Biden yönetimi, ITC’nin Apple Watch konusundaki kararını veto etmedi. Bu, patent ihlalini çözmesi için Apple üzerinde daha fazla baskı olacağı anlamına geliyor.

Yasağın uygulanması durumunda, Apple Watch’un ABD’ye ithal edilmesi yasaklanabileceği belirtildi. Kullanıcılar arasındaki popülaritesi göz önüne alındığında, Apple’ın satışları ve karı önemli ölçüde etkilenebilir olarak tanımlandı.

2019’da AliveCor, Apple Watch Series 4 ve sonraki modellerin EKG teknolojisini izinsiz kullandığını iddia ederek Apple’a dava açtı. Apple, AliveCor’un patentlerinin geçersiz olduğunu söyledi.

AliveCor CEO’su Priya Abani, Biden Yönetimi’nin kararına yanıt olarak, ITC’nin kararını onayladığı ve Apple’ı patentlerini ihlal etmekten sorumlu tuttuğu için Başkan Biden’ı destekleyen bir açıklama yaptı. Apple Watch’a bir ithalat yasağı gelme ihtimalinin Apple için önemli sonuçları olabileceği belirtildi.

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