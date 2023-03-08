iPhone 15'in ön camının özellikleri sızdı

iPhone 15 serisinin tüm modellerinin Dinamik Ada’ya sahip olacağı iddia ediliyor.

Bir video sosyal medyada dolaşmaya başladı. Yayılan videoya göre, serideki üç modele ait olduğu söylenen ekran camlarını gösteriyor ve herhangi bir çentik görülmüyor.

Sızıntı ilk olarak Çin sosyal medyasında yayınlandı, ancak Apple Insider aracılığıyla bildirildiği üzere videoları Twitter'da yeniden yayınlayan sızıntı kaynağı ShrimpApplePro tarafından fark edildi.

Videoda iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere üç telefonun ön panelleri gösteriliyor. Üçünün de ekranında yer alan büyük bir boşluğun yanı sıra, sağ tarafında daha küçük bir boşluk bulunuyor ve bunun muhtemelen iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ta bulunan boşluk gibi görüneceği tahmin edilebilir.

CHİP.com'da yer alan bilgilere göre; Çerçeveler de hafif bir eğimli gibi görünüyor. Daha önce bu telefonların kenarlarının hafifçe kıvrılacağına dair söylentiler bulunuyordu ve yeni sızıntı da bu söylentileri destekliyor gibi gözüküyor.