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Sarı renkli iPhone 14'ün çıkış tarihi belli oldu. Pastel tonlar geliyor

Apple'ın yeni sarı renk seçeneği ile sunacağı iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için vereceği çıkış tarihi belli oldu. Cihazın artık pastel tonlarla çıkacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 10:28
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Sarı renkli iPhone 14'ün çıkış tarihi açıklandı

Sarı renkli iPhone 14'ün çıkış tarihi belli oldu. Pastel tonlar geliyor
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Kıdemli Apple analisti Mark Gurman, Twitter’da ortaya çıkan sarı renk iPhone 14 iddialarını doğruladı.

Apple halkala ilişkiler ekibinden gelen bir sızıntıya göre Apple, bugün ya da yarın sarı renk seçenekli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerini pazara çıkaracak. İki farklı tarafın eş zamanlı olarak bilgi vermesi sarı renk iPhone için iddiaları güçlendirdi.

Ayrıca Apple’ın yeni seri tanıtımından sonra bunu gelenek haline getirdiğini belirtmek gerekiyor. Firma, geçen sene iPhone 13 ve iPhone 13 Mini’nin koyu yeşil rengini sundu. Ondan önceki sene ise iPhone 12 ve iPhone 12 Mini için mor rengini getirdi.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Apple, tanıttığı serinin yeni renk seçeneğini sunarken ortalama olarak altı ila yedi aylık arasında bir süreç bekliyor. Firma telefonlarını her sene eylül ayında tanıttığı için de yeni rengin geleceği dönem, ortalama olarak bahar mevsiminin başlangıcı oluyor. Bu nedenle yeni renkler, bahar tonlarını yansıtıyor. Sarı renk tonu için de aynı nedenle altın tonlarından daha çok bahar tonlarında yani pastel bir renk bekleniyor.

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