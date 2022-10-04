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Akıllı telefon sahibinin kaza geçirdiğini duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinde meydana gelen ve altı genç yolcunun ölümüyle sonuçlanan kazada, bir aracın ağaca çarpmasının ardından iPhone telefonun otomatik olarak acil müdahale ekiplerine haber yolladığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 16:21
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iPhone telefon sahibinin kaza yaptığını yetkililere duyurdu

Akıllı telefon sahibinin kaza geçirdiğini duyurdu
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ABD polisi, Honda model araçtaki beş erkeğin, Lincoln kentinde eyalet meclis binasının yaklaşık 4 kilometre doğusunda, saat 2.15 civarında kaza yerinde öldüğünü belirtti. Durumu kritik olan 24 yaşındaki bir kadın da daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen beş kişi arasında, aracın 22 yaşındaki sürücüsü de bulunmaktadır.

Polis, kazanın nedeninin halen araştırıldığını ve kazanın, çarpışmayı algılayan ve telefon sahibi yanıt vermediğinde otomatik olarak müdahale ekiplerini arayan bir iPhone tarafından bildirildiğini aktardı.

Lincoln Emniyet Müdür Yardımcısı Michon Morrow, "Bu Lincoln'de son zamanlarda meydana gelen en kötü kaza" açıklamasını yaptı. Müfettişler dün öğleden sonraya kadar kazaya tanık olan herhangi bir kişi bulamadıklarını duyurdu.

Morrow, "Kazanın nedenini tespit etmemiz biraz zaman alacak. Alkol, hız ya da dikkat dağınıklığı da dahil olmak üzere tüm olasılıkları değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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