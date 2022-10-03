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iPhone'larda bulunan o özellik kaldırılıyor

iPhone cihazlarda bulunan Touch ID özelliğinin yeni cihazlarda bulunmayacağı açıklandı. Şirket bu özellik yerine Face ID özelliğinin kullanılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 15:11
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iPhone cihazlarda bulunan Touch ID özelliği sona eriyor

iPhone'larda bulunan o özellik kaldırılıyor
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Apple, son yıllarda Touch ID’den vazgeçerek tamamen Face ID‘ye yönelmeye karar verdi. Ortaya çıkan yeni raporlarda Apple’ın Touch ID’ye geri dönmek gibi bir planı olmadığı belirlendi. Şirket, ekran içinde parmak izi okuyucuya geçiş yapana kadar Touch ID’yi kullanma niyetinde olmadığını belirtti.

YENİ İPHONE MODELLERİNDE TOUCH ID KULLANILMAYACAK

ShiftDelete.net'in haberine göre, Bloomberg editörü Mark Gurman tarafından hazırlanan son raporda, Apple’ın iPhone 14 ve sonrası için planları ele alındı. iPhone X ile Home butonunu kaldırdıktan sonra Touch ID desteğini de askıya alan Apple, bunun yerine Face ID özelliğine odaklandı.

Son zamanlarda Face ID’nin oldukça kullanışlı yenilikler aldığı biliniyor. Örneğin, pandemi döneminde maske kullanımı arttığı için Apple Watch’taki Face ID’nin maskeyle bile çalıştığını gördük. Ayrıca Face ID ile uygulamaları kilitlemek veya iki aşamalı doğrulama yapmak mümkün.

İPHONE SE DE İSTİSNA MI OLACAK?

En yakın testler ekran içi parmak izi okuyucu ile Touch ID’nin de geleceğine işaret ediyor. Ayrıca iPad Air 4’tekine benzer şekilde, güç düğmesine Touch ID desteği kazandırılması masaya yatırılmış durumda. Yine de Mark Gurman, “ön görülebilir gelecekte” Touch ID destekli bir Apple ürünü görülemeyeceğini düşünüyor.

Touch ID desteğine sahip bir iPhone 15 söz konusu olmasa da, iPhone SE gibi modellerin güç düğmesinde bu özelliğe yer verebileceği düşünülüyor. Ancak Face ID’nin git gide yaygınlaşması ve ayrıca kullanıcılar tarafından benimsenmesi, bu ihtimali azaltıyor.

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