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iPhone 14 Pro Max almak için Türkiye Almanya İsviçre İngiltere ABD’de ne kadar çalışmak gerekiyor? Okumazsanız asla öğrenemezsiniz

Bu haberde armudun sapını bile yiyenlerin sizi nasıl kandırdığını anlayacaksınız. “iPhone 14 Pro Max almak için Türkiye, Almanya, İsviçre, İngiltere ve ABD’de ne kadar çalışmak gerekiyor?” başlıklı video, Türkiye’de yaşanan ekonomik sefaleti gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 17:00
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Armudun sapını bile yiyenlerin sizi nasıl kandırdığını anlayacaksınız. iPhone 14 Pro Max almak için Türkiye Almanya İsviçre İngiltere ABD’de ne kadar çalışmak gerekiyor?

iPhone 14 Pro Max almak için Türkiye Almanya İsviçre İngiltere ABD’de ne kadar çalışmak gerekiyor? Okumazsanız asla öğrenemezsiniz
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Apple’ın son cep telefonu iPhone 14 tüm dünyada satışa sunuldu. Telefonun en pahalı modeli olan Pro Max’in 256 GB hafızalı versiyonu ise Türkiye’deki yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medyada gündem olan videoda 5 kişi sırasıyla Türkiye, Almanya, İsviçre, İngiltere ve ABD’de iPhone 14 Pro 256 GB’ı almak için ne kadar çalışmak gerektiğini hesapladı.

TÜRKİYE'DE 8.5 AY ÇALIŞMAK GEREKİYOR
Türkiye'de 46 bin 599 TL'den satılan cihazı almak isteyen bir asgari ücretinin en az 8.5 ay çalışması gerekiyor. Aynı telefonu Almanya'da almak isteyen bir kişi ise 1 ay çalışarak 1579 Euro karşılığında iPhone 14 Pro Max alabiliyor. İsviçre'de de 1419 Frang'a satılan iPhone'u almak için 1 ay çalışmak yetiyor.

İngiltere'de ise iPhone 14 Pro Max 265 GB telefonu 1309 Paund'a almak için 20 gün çalışmak gerekiyor. ABD ise 2 hafta çalışarak 1199 Dolar'a cep telefonu alınabiliyor.

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G.g
26.09.2022 17:51
Yerli malı yurdun malı  
 
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