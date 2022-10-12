Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı

Dediklerinin hepsi tek tek gerçekleşen ünlülerin astroloğu Kassandra, Kurtlar Vadisi'nde İplikçi Nedim karakterine hayat veren İsmail İncekara'nın ölümünü bildi. Son yazısında bu vefat olayını kaleme alan Kassandra, komşu ülkeler İran ve Yunanistan depremlerinin yanı sıra Van, Maraş ve son olarak dün yaşanan Osmaniye depremlerini de önceden tahmin etti. Kassandra kendisine "Sen insan mısın be kadın" dedirtmeye devam ediyor.

Dediklerinin hepsi tek tek gerçekleşen Kassandra, "Bu yılın ikinci Güneş tutulması 25 Ekim 2022'de meydana gelecek. Tutulma saati olarak da 11:58 bekleniyor. Hava açık olursa Türkiye'den de bu tutulma izlenebilecek. Bu bilgilerden sonra peki ne olacak diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bildiğiniz gibi 1999 Marmara Depremi’nin güneş tutulmasından 1 hafta sonra olması, tutulma ile deprem arasında bir bağ var mı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Herkes kendi düşüncesini ya da öngörülerini belirtiyor" dedi.

"Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır" diyen Kassandra "Üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Ama bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olacağını sanmıyorum. Zaten bunun için istihareye de yattım. Ülkemizde de güneş tutulmasından önce de sonra da depremler olacak. Bu depremlerden bazıları panik yaşatacak. Hatta bunu güneş tutulmasına bağlayanlara tanıklık edeceksiniz. Yurt dışında da depremler yaşanacak. Oradakiler ülkemizdekilerden çok daha şiddetli olacak" diye konuştu.

Yerin altının kaynağını da belirten Kassandra, "Gerçekten yerin altında büyük bir enerji birikmiş durumda. Bunun patlamasına zaman var ama patladığı zaman ise büyük hasara neden olacak. Ülkemizde mi olacak derseniz size hayır yanıtını verebilirim" dedi.

Dolardaki yükselişe de dikkat çeken Kassandra "Dolar yükselişine devam edecek. Alınır mı satılır mı diye bana soruyorsunuz. Ben ekonomist değilim. Ne alın derim ne de satın derim. Kimseyi yanlış yönlendirmek istemem. Bu işin ehli olmuş kişilerle temasa geçmenizi öneririm." diye konuştu.