Irak Savunma Bakanı Abbasi’den Ayn el-Esed üssüne sürpriz ziyaret

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Abbasi, dün akşam roketli saldırının hedefi olan ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

KAYNAK: İHA
Irak Savunma Bakanı Abbasi’den Ayn el-Esed üssüne sürpriz ziyaret

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Abbasi’nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Abbasi, Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad üssünü ziyaret etti. Abbasi, askeri üsteki birimleri gezdi. Ziyaretin içeriğine dair detay verilmedi.

DÜN ROKETLİ SALDIRININ HEDEFİ OLMUŞTU

Güvenlik kaynakları akşam saatlerinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne roketli ve dronlu saldırı düzenlendiğini, üssün içinde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu belirtmişti. Irak ordusu üssün çevresini güvenlik kordonuna almıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı doğrulayarak, “Birliklerimiz Irak’ta Ayn el-Esed üssü yakınlarında 2 İHA düşürdü” ifadelerini kullandı.

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VİCTORİA ASKERİ ÜSSÜNE YÖNELİK SALDIRIDA KULLANILAN ROKET RAMPASI BULUNDU

Öte yandan dün akşam saatlerinde Ayn el-Esad üssüne yönelik saldırıdan Bağdat Havaalanı yakınlarında yer alan ABD askerlerinin bulunduğu Victoria askeri üssüne de saldırı gerçekleştirilmişti. Iraklı güvenlik kaynakları, saldırıda kullanılan roket rampasının başkent Bağdat'taki el-Cihat semtinde bir boş alanda bulunduğunu aktardı.

Saldırının sorumluluğunu Şii silahlı gruplarını çatısı altında toplandığı Irak'taki İslami Direniş Örgütü üstlenmişti.

ABD’nin Irak'ta 2 bin 500 askeri bulunuyor.

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