Son Dakika- Hamas 2 ABD’li rehineyi serbest bıraktı

Hamas, İsrail ile yaşanan çatışmalar sırasında alıkoyduğu 2 ABD’li rehineyi, Katar’ın arabuluculuğunda insani gerekçelerle serbest bıraktığını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son Dakika- Hamas 2 ABD’li rehineyi serbest bıraktı

Serbest bırakılan rehinelerin bir anne ile kızı olduğu belirtildi.

Hamas’tan Biden yönetimine mesaj

Hamas’ın yaptığı açıklamada, iki rehinenin “Amerikan halkına ve dünyaya, Biden ve faşist yönetiminin iddialarının yanlış ve temelsiz olduğunu kanıtlamak” adına bırakıldığı ifade edildi. Hamas, ABD yönetimini İsrail’in saldırılarına destek vermekle suçladı.

İsrail hükümeti de doğruladı

İsrail kanalı Channel 13 ise, İsrail hükümetinin de rehinelerin bırakıldığını doğruladığını duyurdu. Kanal, rehinelerin Gazze’den çıkartılıp Katar’a götürüldüğünü ve oradan da ABD’ye döneceklerini bildirdi.

KIZIHAÇ: REHİNELERİ TESLİM ALDIK

Kızılhaç, Hamas tarafından serbest bırakılan anne ve kızın kendilerine teslim edildiğini açıkladı.

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