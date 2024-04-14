Irak ve İran semalarında İHA sesleri duyuluyor. Ortadoğu’da 3. Dünya Savaşının ayak sesleri

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Irak ve İran semalarında İHA sesleri duyuluyor. Ortadoğu’da 3. Dünya Savaşının ayak sesleri
İsrail devlet televizyonu KANN, İran’ın İsrail'e İHA’larla saldırı başlattığını duyurmasından sonra Irak ve İran semalarında korkutucu Kamikaze İHA sesleri duyuluyor.

İsrail devlet televizyonu KANN, bu akşam saat 23.00 sıralarında İran’ın İsrail’e yönelik İHA saldırısı başlattığını ve onlarca İHA’nın İsrail’in üzerine doğru geldiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan havalanan onlarca İHA'nın İsrail'e doğru ilerlediğini duyurdu.

İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı.

Hagari, İsrail'deki saldırı alarmlarının İHA'ların ancak hedeflere yöneldiğinde çalacağını belirterek, İHA'ları bir an önce önlemeye çalışacaklarını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN, Hagari'nin açıklamasından önce, İran'ın onlarca İHA ile İsrail'e saldırı başlattığını duyurmuştu.

İRAN VE IRAK SEMALARINDA İHA SESLERİ DUYULUYOR

İran’ın saldırı başlattığı ortaya çıkmasının ardından İran ve Irak semalarında İHA’ların sesleri duyuluyor.

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