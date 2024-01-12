Ümit Özdağ Tuzla adayını açıkladı. İYİ Parti'den istifa etmişti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Abdullah İstenci
Ümit Özdağ Tuzla adayını açıkladı. İYİ Parti'den istifa etmişti
Zafer Partisi'nin İstanbul Tuzla Belediye Başkan adayı Akın Gürkan oldu. Adayı Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sosyal medya hesabından duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Tuzla Belediye Başkan adayını açıkladı.

Özdağ, adayının Akın Gürkan olduğunu belirtti. Akın ile fotoğrafını paylaşan Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tuzla ve İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyesi Akın Gürkan bey Zafer Partisi Tuzla Belediye Başkan adayımız.

Tuzla’da Zafer zamanı, Akın Gürkan Tuzla’ya yeni bir hizmet anlayışını getirecek. ⁦@zaferpartisi.

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İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul Tuzla Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Akın Gürkan, İYİ Parti’den 25 Aralık tarihinde istifa etmişti.

Gürkan, istifasını duyurduğu açıklamasında "Haklı olmamıza rağmen; partimize olan saygımızdan ve aldığımız terbiye gereği parti içi disiplin süreçlerini büyük bir gizlilikle takip ederken, İYİ Parti'nin İl Başkanı tarafından uğradığım bu haksız iftira ve yapılan kumpaslardan dolayı bu kadar emek verdiğim partimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım" ifadelerini kullanmıştı.

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