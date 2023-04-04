Erbil'de Türkçe ve Arapça yasaklandı. Barzani sevenler sevinsin

Irak'ın kuzeyi bölgesel yönetimi Erbil Valisi Omed Khoshnaw (Hoşnav) yaptığı açıklamada, 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren Erbil’de iş yerleri Kürtçe tabela asmayanların yasal cezalara tabi tutulacağını belirtti.

ERBİL'DE KÜRTÇE TABELA ZORUNLULUĞU

Odatv’nin haberine göre, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Erbil Valisi şunları söyledi:

“Bugün valilik bünyesinde toplantımızı gerçekleştirdik ve yarından itibaren valiliğimizce alınan bu kararı tatbik etmeyen bütün işyerlerine yasal ceza uygulamasına başlayacağız.”

Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’nin anadil günü yaptığı açıklamaya bağlı kalınarak, Erbil Valiliği’de bir hamle başlatarak, Erbil Kenti bünyesinde faaliyet gösteren işyerleri dükkanlar vb. Belirlenen tarihe kadar Kürtçe tabela asmalarını istedi.

Erbil valisi bir önceki açıklamasında da şunları söylemişti:

“İş yerlerinde asılı bulunan tabelaların Kürtçeleştirilmesi konusunda karar aldık. Bu kararın hayata geçirilmesi için en son zaman olarak da 01.04.2023 tarihini belirledik. Bu tarihe kadar bu kararı uygulamayan işyerleri olursa önce işyeri sahibi cezalandırılacak, eğer devam edilirse bu işyeri kapatılacak.”

Erbil Valisi şu hususa da dikkat çekmişti: “Bu karar, bütün temsilcilikleri, ticari alanları, özel sektörü, şirketleri ve reklam tablosu kullanan bütün yerleri kapsıyor.”

KARAR TÜRKÇE VE ARAPÇA’NIN YASAKLANMASI ANLAMINA GELİYOR

Erbil’in nüfusu 1,1 milyon olup Kürtler, Türkmenler, Araplar, Keldani ve Süryani Hristiyanlardan oluşur. İş yeri tabelalarının zorunlu olarak Kürtçeleştirilmesi Türkmenlerin, Arap ve Keldani’lerin kendi dillerini tabelalarında kullanamayacakları anlamına geliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda sosyal medyada Kürtçenin daha fazla kullanılması gerektiğini belirterek “Bugünden itibaren kendimden başlayıp daha çok Kürtçe tweet atacağım” demişti. Bu konuşmanın ardından Erbil Valiliği iş yeri tabelalarında Kürtçe kullanılmasını zorunlu hale getirme kararı almıştı.