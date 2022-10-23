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İran basını gizli anlaşmayı yazdı. Kapalı kapılar ardında görüşme

İran basını, Ankara ile Tahran yönetiminden bakanların Ankara'da iki ülke arasındaki enerji iş birliğini görüştüğünü ve yeni bir karar aldıklarını yazdı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 09:59
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İran basını gizli anlaşmayı yazdı. Kapalı kapılar ardında görüşme

İran basını gizli anlaşmayı yazdı. Kapalı kapılar ardında görüşme
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Avrupa’da patlak veren enerji krizi tüm dünyada endişelere neden olurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmesinde Avrupa için Türkiye’de bir doğalgaz merkezi kurmak istediğini açıklamıştı. Putin’in bu önerisi gündemdeki yerini korurken, İran basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

İran Petrol Bakanlığı haber servisi tarafından yayınlanan bir rapora göre, İran ve Türkiye, yeni bir sınır ötesi boru hattı inşa etmeyi tartıştı.

ANKARA’DA BİR ARAYA GELDİLER

İran basınında yer alan habere göre, İran ve Türkiye’den bakanlar Ankara’da  bir araya gelirken, 25 yıllık bir gaz tedarik sözleşmesinin yenilenmesi veya İran’ın petrol arzını artırmasına olanak tanıyabilecek yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıkları belirtildi.

Shana haber ajansının raporunda, İran Petrol Bakanı Javad Owji’nin iki ülke arasındaki enerji işbirliğindeki kilit konuları görüşmek üzere üst düzey Türk bakanları ve yetkilileriyle bir araya geldiği bilgisi paylaşıldı.

‘PLAN OLASILIK DIŞINDA’

Ana tartışma konusunun, İran ile Türkiye arasındaki sınırdan yeni bir gaz ihraç boru hattı kurmak olduğu vurgulandı. Raporda, iki ülke ayrıca Türkiye’nin İran’dan petrokimya ürünleri ithalatına yönelik tarifelerinin düşürülmesinin gündeme getirildiği bilgisi de yer aldı.

Ancak İran Ulusal Gaz Şirketi’nin eski CEO’su Hamid Reza Araqi çıkan haberlerin ardından, yaptığı açıklamada, İran ve Türkiye’nin İran’ın Türkiye’ye gaz ihracatını artırabilecek yeni bir gaz tedarik mekanizması geliştirmesinin olası olmadığını söyledi. Araqi, yarı resmi ISNA haber ajansına, Türkiye’ye gaz arzını artırmanın önündeki en büyük engelin İran’da doğalgaza yönelik talebinin artması olduğunu söyledi.

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