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İran'da protestolar: Devrim muhafızları komutanı öldürüldü

İran'da devrim muhafızları komutanlarından Nadir Birami'nin göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sırasında öldürüldüğü bildirildi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 06:21
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İran'da protestolar: Devrim muhafızları komutanı öldürüldü

İran'da protestolar: Devrim muhafızları komutanı öldürüldü
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İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar ülke genelinde sürerken, Kirmanşah eyaletinden bir ölüm haberi geldi.

AA’nın İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre, ülkenin batısında yer alan Kirmanşah eyaletine bağlı Sehne ilçesinde göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratının Sehne ilçesindeki sorumlusu Albay Nadir Birami'nin öldürüldüğü bildirildi.

Sehne Kaymakamı Cihanbahş Zengene Tebar olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Kirmanşah'ın doğusundaki Sehne ilçesinde bir tören sırasında göstericilerin güvenlik güçlerine saldırdığını ve saldırıda Albay Birami'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi.

İranlı yetkili, saldırganların olayın hemen ardından yakalandığını ve yargı yetkililerine teslim edildiğini aktardı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise önceki gün yaptığı açıklamada, gösterilerde 342 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Son olarak dün akşam Meşhed, Senendec ve Bukan kentlerindeki gösteriler sırasında biri yarbay 5 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

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