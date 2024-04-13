İsrail’den İran’a hodri meydan: İyi hazırlandık ve nasıl yanıt vereceğimizi biliyoruz

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi'nin dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda İsrail’in askeri üssünü hedef alan füzelerin çoğunun hava savunma sistemlerince imha edildiğini, bazılarının da boş araziye düştüğünü söyleyen Hagari, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.

İsrail ordusunun olası bir saldırıya hazırlıklı olduğunu belirten Sözcü Hagari, "Savunmanın yanı sıra saldırıya geçmeye de hazırız" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın dün kapsamlı durum değerlendirmesi yaptığı görüşmeye değerlendiren Hagari, iki ülke arasında "yakın koordinasyonun sağlanması için" çalışıldığını kaydetti.

İran ile yaşanan gerilimden de bahseden Hagari, "İran tehdidiyle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. İyi hazırlandık ve her türlü duruma nasıl yanıt vereceğimizi biliyoruz" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Şam'da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general, toplam 7 kişi saldırı sonucu ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini kaydederek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'e yönelik İran'dan gelen saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vereceklerinin belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" açıklamasını yapmıştı.