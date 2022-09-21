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İran, Instagram ve WhatsApp’a da erişimi kesti

Dünyanın farklı yerlerindeki internet hızını ve erişimini izleyen ağ olan NetBlocks, İran'da sosyal medya platformlarına erişimin engellendiğini duyurdu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 23:23
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İran, Instagram ve WhatsApp’a da erişimi kesti

İran, Instagram ve WhatsApp’a da erişimi kesti
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İran’da 22 yaşındaki Kürt kadın Mehsa Emini’nin başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan ölmesi ülkenin tamamına yayılan protestoların başlamasına neden oldu. İran yönetimi protestoları engellemek için sosyal medya mecralarını kapatıyor.

13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede ölen işkenceden Emini için İran’ın başkenti Tahran’da başlayan ve ülke geneline yayılan protesto gösterilerine dünyadan da yoğun destek var.

Reuters’ın internet gözlemcisi NetBlocks’a dayandırdığı habere göre ülkede kalan son sosyal ağlardan Instagram ve WhatsApp’a erişim kesildi.

NetBlocks verilerine göre İran’ın batısındaki Kürdistan eyaletinin bazı bölgelerinde pazartesiden bu yana internet hizmetinde neredeyse tamamen kesinti var. Başkent Tahran ve ülkenin diğer bölgeleri de protestoların ilk patlak verdiği cumadan bu yana kesintilerle karşı karşıya kaldı.

TikTok, YouTube, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya mecraları, ülkenin bazı bölgelerinde rutin olarak engelleniyor. Ancak teknoloji konusunda bilgili halk, özel ağlar (VPN) kullanarak engeli aşıyorlar.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in başkanı Elon Musk, şirketin ülkede Starlink uydu geniş bant hizmeti sağlamak için İran’a karşı yaptırımlardan muafiyet isteyeceğini söyledi.

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