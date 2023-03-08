Türkiye-Suriye’nin normalleşmesini desteklediklerini açıkladılar

Kaosun ve şiddetin 10 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye ile Türkiye arasında son dönemde başlayan normalleşme adımları ile ilgili İran’dan bir açıklama geldi.

Suriye’de devam eden iç savaşta Türkiye’nin karşısında yer alarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Rusya’ya destek veren İran’ın Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, temaslarda bulunduğu Türkiye’de mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir basın toplantısı düzenledi.

İranlı bakan, “İran İslam Cumhuriyeti, Ankara ve Şam arasındaki ilişkinin normale dönmesini destekliyor” dedi.