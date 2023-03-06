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Esad, Rusya'ya gidiyor. Türkiye ile normalleşme gündemde

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın önümüzdeki hafta Rusya'da Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor. Rusya basınına göre, Türkiye ile Suriye arasındaki 'normalleşme' süreci de gündemde olacak.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 19:36
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Esad, Rusya'ya gidiyor. Türkiye ile normalleşme gündemde

Esad, Rusya'ya gidiyor. Türkiye ile normalleşme gündemde
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, önümüzdeki hafta Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Esad'ın, başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Vedomosti gazetesi Esad'ın deprem yarımları, enerji ve finans konularında görüşmek için Moskova'ya gideceğini, burada Putin'le görüşme ihtimalinin bulunduğunu yazdı.

Vedomosti gazetesinin habere göre, görüşmede ana gündem maddelerinden biri de Türkiye ile Suriye arasındaki 'normalleşme' süreci olacak.

ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA 'ÜÇLÜ ZİRVE' OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Moskova'da 'üçlü zirve' düzenlenebileceği iddia edilirken, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Erhan, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerden önce Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşme gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Erhan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan prensipte böyle bir görüşmeye karşı değil fakat yıkıcı depremler her şeyi değiştirdi. Cumhurbaşkanı'nın tüm programı değişti, haftanın üç gününü afet bölgesinde geçiriyor. Seçime 74 günden az kaldı, bu nedenle Esad'la fotoğraf çekilmenin bile bir yolunun bulunacağını sanmıyorum. Belki seçimden sonra görüşme olur" ifadelerini kullandı.

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