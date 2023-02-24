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İran, Suriye'ye hava savunma sistemi ihraç edecek

 İran'ın, İsrail'in hava saldırılarına karşı Suriye'ye Khordad 15 adlı hava savunma sistemi ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Beşşar Esed rejimi ile anlaştığı bildirildi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 22:23
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İran, Suriye'ye hava savunma sistemi ihraç edecek

İran, Suriye'ye hava savunma sistemi ihraç edecek
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AA - İran devlet televizyonunun haberine göre, Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın da aralarında olduğu Suriye'den üst düzey askeri yetkililer yakın zamanda İran'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, İsrail'in hava saldırılarına karşı, İran'dan Suriye'ye hava savunma ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Tahran ile Esed rejiminin anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haberde, "Suriye, hava savunma ağını yeniden yapılandırmaya ve savaş uçakları için hassas güdümlü bombalara ihtiyaç duyuyor. Suriye'nin hava savunmasını güçlendirmek için büyük olasılıkla İran'ın radarlarının ve Khordad 15 sistemi gibi savunma füzelerinin Suriye'ye tedarikine tanık olacağız." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, 22 Şubat'ta Suriyeli mevkidaşı Abbas ile Tahran'da bir araya geldiği görüşmede, "Suriye'nin savunma kabiliyetinin artırılması için tüm kapasitelerin" kullanılması gerektiğini söylemişti.

İran, Haziran 2019'da "Khordad 15" adı verilen yerli hava savunma sistemini tanıtmıştı.

İsrail, 2011'den bu yana Suriye'de özellikle İran destekli güçlere sık sık hava saldırıları düzenliyor.

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