İran'dan Zelenski'ye çok sert tepki: Sabrımız sonsuz değil

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin, Tahran yönetimini Ukrayna'daki savaş alanında kullanılmak üzere yüzlerce insansız hava aracı sağlamakla suçlamasından bir gün sonra İran'dan açıklama geldi.

ABD'DE İRAN'A YÖNELİK SUÇLAMALARDA BULUNMUŞTU

ABD Kongresi'nde çarşamba günü konuşma yaptığı sırada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İran'ın Rusya'ya silah sağladığı iddiasını dile getirdi. İranlı bir yetkili dün bu suçlamayı reddederek, rejimin bu tür iddialara karşı "sabrının sonsuz" olmadığı" uyarısında bulundu.

"ZELENSKİ SİYASİ LİDERLERİN AKIBETİNDEN DERS ÇIKARMALI"

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasser Kanaani, Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan mesajında, "Sayın Zelenski, İran'ın bu tür asılsız suçlamalara karşı stratejik sabrının sonsuz olmadığını bilse iyi olur" dedi.

Kanaani, Zelenski'nin "ABD'nin desteğiyle yetinen diğer bazı siyasi liderlerin akıbetinden ders çıkarması gerektiğini" de sözlerine ekledi.

ZELENSKİ NE DEMİŞTİ?

Zelenski, Ukrayna'nın savaş çabalarına ABD'nin daha fazla yardım etmesi için kongre milletvekillerine yaptığı konuşmada, "Rusya topçularıyla şehirlerimize ulaşamadığında, onları füze saldırılarıyla yok etmeye çalışıyor. Bunun da ötesinde, Rusya soykırım politikasında bir müttefik buldu: İran" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Zelenski şunları söyledi:

"İran'dan Rusya'ya gönderilen yüzlerce ölümcül insansız hava aracı, kritik altyapımıza yönelik bir tehdit haline geldi. İşte bir terörist diğerini böyle buldu. Onları şimdi durdurmazsak, diğer müttefiklerinize karşı ne zaman saldıracakları sadece bir zaman meselesi."