İran'da başörtüsü takmayanlara hizmet veren işletmeler mühürlendi

İran’ın başkenti Tahran’da başörtüsü takmayanlara hizmet verdiği için daha önce uyarıldığı ancak bunları dikkate almayarak hizmet vermeye devam ettiği ileri sürülen birçok işletme mühürlendi. Tahran’da faaliyette bulunan birçok işletme ile bir alışveriş merkezi başı açık müşterilere hizmet verdiği gerekçesiyle kapatıldı.

DÜKKANLAR BAŞÖRTÜSÜ VE İFFET KURALLARINI İHLAL ETTİĞİ İÇİN MÜHÜRLENDİ

AA'nın Tesnim Haber Ajansı'ndan aktardığı haberde, söz konusu işletmelerin başörtüsü ve iffet kurallarını ihlal etmesi nedeniyle uyarıları dikkate almayıp fiili devam ettirdiği için mühürlendiği aktarıldı. Çoğunluğu kafe ve restoranlardan oluşan ve kapatılan işletmeler arasında 3 eczane de yer aldı. Şehrin batısında yer alan, onlarca işletmenin bulunduğu ve yüzlerce kişinin çalıştığı bir alışveriş merkezinin tamamen mühürlenmesi ise dikkati çekti.

Öte yandan, kafe ve restoranların çoğunun ünlü isimlere ait olduğu, bu isimlerin Amini protestolarına destek verdiği belirtildi.

'AMİNİ PROTESTOLARINA DESTEK VERENLERİN İŞLETMELERİ KAPATILDI'

Mühürlenen kafe ve restoranların çoğunun ünlü isimlere ait olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, söz konusu kişilerin Mahsa Jîna Amini’nin ölümünün ardından başlayan protestolara destek verdiği ve işletmelerinin de bu yüzden kapatıldığı iddia edildi.

Amini'nin ahlak polisi tarafından Eylül 2022'de katledilmesinin ardından başlayan protestolar, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüş, protestolarda yüzlerde kişi yaşamını yitirmişti. Ülkede Amini'nin ölümünü protesto eden ve zorunlu kıyafet kuralına karşı çıkan binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

TRAFİKTE 'FİŞLENİYORLAR'

İçişleri Bakanlığı ve Yargı Erki, 'zorunlu' başörtüsü kuralına aykırı davrananlara karşı harekete geçileceğini açıklamış, sokak ve caddelerdeki kameraların başörtüsü denetimleri için kullanılacağını bildirmişti.

İran’da, başörtüsü takmayanların bindiği araçlar kameralarla tespit edilerek araç sahibine kısa mesajla uyarıda bulunuluyor. Uyarıyı dikkat almayanların arabaları 15 gün süreyle trafikten men edileceği, bu süreden sonra olayın tekrarlanması durumunda da araca el konulacağı belirtiliyor.