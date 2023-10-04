İran'da ikinci Mahsa Amini vakası: 16 yaşındaki çocuk ahlak polisi tarafından dövülerek komaya sokuldu

İran'ın başkenti Tahran'da, 16 yaşındaki Armita Garawand'ın hastaneye kaldırılması tartışmalara yol açtı.

Mahsa Amini'nin 'ahlak polisi' tarafından ‘örtünme kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle gözaltında tutulduğu karakolda darp edilerek öldürülmesinin üstünden bir yıl geçerken Armita Garawand'ın da yine 'ahlak polisi' tarafından darp edilerek komaya sokulduğu iddia edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Garawand'ın, metro istasyonunda başka insanlar tarafından trenden çıkarıldığı ve hareketsiz bir biçimde yattığı görüntüleri servis edildi. Görüntüde, Garawand'ın başörtüsü taktığı veya takmadığı görülmedi. Yayınlanan görüntülerde, trenin içinde ne olduğu da gösterilmedi.

Sürgündeki bir insan hakları örgütü olan Hengaw'a göre, Armita Garawand, başörtüsüne ilişkin ulusal kurallara uymadığı için "ahlak polisi" tarafından "ağır fiziksel saldırıya" uğradı.

DEVLET BASINI "TREN ÇARPTI" DEDİ

Kurgulanmış görüntüleri yayınlayan devlet medyası ise, Garawand'ın, tansiyonunun düşmesi sonucu bayıldığını ve tren vagonunun yan tarafına çarptığını iddia etti.

İran resmi haber ajansı Fars, kızın ailesiyle yapılan ve kızın saldırıya uğramadığını söyledikleri bir röportaj yayınladı. Armita Garawand'ın babası, "Tüm videoları kontrol ettik ve bu olayın bir kaza olduğu bizim için kanıtlandı. İnsanlardan çocuğumuzun iyileşmesi için dua etmelerini istiyoruz" ifadesinde bulundu.

HABERİNİ YAPMAK İSTEDİ, TUTUKLANDI

Hastaneye giderek Armita Garawand'ın haberini yapmak isteyen bir gazeteci kısa süreliğine tutuklandı.Polis, komadaki çocuğun yattığı hastaneye erişimi kısıtladı.

MAHSA AMİNİ'Yİ HATIRLATTI

İddialar, akıllara 1 sene önce yine ahlak polisleri tarafından örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan 3 gün sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini’yi getirdi.

Amini’nin öldürülmesinden 1 gün sonra başlayan kitlesel protesto hareketleri ülke geneline yayılırken resmî açıklamalara göre 500’den fazla protestocu hayatını kaybetti.