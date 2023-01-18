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İran'da eski cumhurbaşkanının kızına hapis cezası

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin "rejime karşı propaganda" ve "mukaddesata hakaret" suçlarından toplam 52 ay hapse mahkum edildiği bildirildi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:35
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İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızına 52 ay hapis cezası

İran'da eski cumhurbaşkanının kızına hapis cezası
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İran devlet televizyonuna göre, Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İranlı Sözcü, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolar sırasında gözaltına alınanların durumuyla ilgili soruya karşılık, "Genel olarak Tahran eyaletindeki son isyanlarda tutuklananların yüzde 98'i şu ana kadar serbest bırakıldı; tüm ülkede de bunun aynı oranlarda olduğu görünüyor." dedi.

Setayeşi, protestolar sırasında "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi hakkındaki davalara dair bir soru üzerine de şunları söyledi:

Adı geçen kişi iki davada mahkum edildi. Bu davalardan biri rejim aleyhine propaganda faaliyeti suçlaması, diğeri ise mukaddesata hakaret. Sanık ilk davada 15 ay, ikinci davada ise 37 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda ilk davadaki cezasını çekiyor.

Son yıllarda ülke yönetimine karşı sert eleştirileriyle tanınan Faize Haşimi, Ocak 2021'de yaptığı bir konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik baskılarını desteklediğini açıklamış ve kendi çevresi dahil birçok kesimden tepki almıştı. Haşimi, geçen yıl nisan ayındaki bir konuşmasında da Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yaptırım listesinde kalması gerektiğini söylemişti.

Haşimi hakkında ayrıca, daha sonra "şaka" olduğunu iddia ettiği Hazreti Muhammed'le ilgili ifadeleri ve Tahran yönetimine yönelik yaptırımlara destek verdiği gerekçesiyle Mayıs 2022'de savcılık soruşturma açmıştı.

Faize Haşimi, son olarak 27 Eylül 2022'de başkent Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Haşimi'nin avukatı Nida Şems, 10 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.

CASUSLUKLA SUÇLANAN BELÇİKA VATANDAŞI

Yargı Erki Sözcüsü Setayeşi, İran'da "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanarak 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Belçikalı Olivier Vandecasteele'nin ülkesine iade edilip edilmeyeceğine dair soruyu ise "Casuslukla ilgili işlenen suçlara hiçbir ülke müsamaha göstermez. Milletimiz, yetkililerin yaptıklarını izliyor ve başkalarını affetmemiz için bize herhangi bir yetki vermiyorlar." şeklinde yanıtladı.

Setayeşi, Vandecasteele hakkında ilk derece mahkemesinde verilen karara itiraz yolunun açık olduğunu hatırlattı.

İDAM EDİLEN ESKİ BAKAN YARDIMCISI

İran-İngiltere vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin İngiltere adına casusluk suçlamasıyla idam edilmesi sonrasında İngiltere'den gelen tepkileri de değerlendiren Setayeşi, Ekberi'ye isnat edilen suçlamaların hassasiyetle incelendiğini ve yargı süreci sonucunda suçlu bulunduğunu ifade etti.

Ekberi'nin idamını "İngiltere'nin yüzüne atılmış sert bir tokat" olarak nitelendiren Yargı Erki Sözcüsü, İran'ın konuyla ilgili İngiltere'den özür beklediğini ancak "saldırgan ve aceleci" tepkiler geldiğini söyledi.

İran'da "İngiltere hükümetinin istihbarat servisi adına casusluk yapmak suretiyle ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı kapsamlı faaliyette bulunmak ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçundan ölüm cezasına çarptırılan eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi, 14 Ocak'ta idam edilmişti. (AA)

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