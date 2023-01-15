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İstihbarat yetkilisinden flaş iddia: İran Suriye’yi askeri yığınağa çeviriyor

ABD medyasında çıkan bir habere göre, İran, İsrail'in hava saldırılarına ve F-35 savaş uçaklarına karşı Suriye'de hava savunma mekanizması kuruyor.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 02:17
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İstihbarat yetkilisinden flaş iddia: İran Suriye’yi askeri yığınağa çeviriyor

İstihbarat yetkilisinden flaş iddia: İran Suriye’yi askeri yığınağa çeviriyor
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ABD merkezli Newsweek dergisi, isimsiz bir istihbarat kaynağına atıfta bulunarak, İran'ın son iki yıldır "İsrail’in yaptığı hava saldırılarına karşın Suriye’ye kendi adına hava savunma ekipmanlarının konuşlandırılması için on milyonlarca dolar harcadığını” bildirdi.

YÜZLERCE KİLOMETRELİK MENZİLİ VAR

Karar’ın aktardığı habere göre İran, varlıklarını İsrail hava saldırılarından korumak için Suriye'de S-400'ün eşdeğeri olan Bavar-373 hava savunma sistemini konuşlandırıyor. Menzilinin 250 ila 300 kilometre arasında olduğu değerlendirilen Sayyad-4B füzesinin, Bavar-373’le birleştiğinde İsrail'in ABD menşeli F-35 hayalet avcı uçaklarını takip edip bunlarla çatışabilecek seviyeye gelebileceği söyleniyor.

İRAN’A ‘BAĞIMSIZ OPERASYON SEÇENEĞİ’ SUNACAK

Habere göre, yeni savunma sistemleri İran’a, Suriye Arap Ordusu ile iş birliği dışında, hava savunma sistemlerinin “bağımsız bir operasyon” seçeneği de sunacak. Newsweek'e konuşan bir kaynak, "Bu yeteneklerin teşviki, Suriye ordusuyla paylaşılan bir proje olarak ve hatta muhtemelen İran'ın hava savunma sistemlerini Suriye'nin bazı bölgelerinden bağımsız olarak çalıştırmasını sağlamak amacıyla yürütülüyor" dedi.

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