İran'ın İsrail saldırısı Ukrayna'nın gözünü açtı. Laf ile hava savunması yürür mü?

İran’ın İsrail'e gönderdiği füzelerin büyük bir kısmı daha İsrail sınırına bile varmadan havada imha edildi. İsrail hava sahasına girmeyi başaran küçük bir kısmı ise demir kubbe ve müttefik ülkelerin müdahelesiyle etkisiz hale getirildi. Amerika, Fransa, İngiltere hatta Ürdün bile İsrail'in yanında yer alarak hava savunmasına ciddi bir destek sağladılar. Ürdün kralının kızı bile bu müdahalede İsrail'e yardımcı oldu. İsrail'in yalnız olmadığını bütün dünyaya ilan eden bu savunma ortaklığı Ukrayna cephesinde büyük bir hüzne yol açtı.

Resmi açıklamalara göre İran’ın hava saldırılarının savuşturulması en az 1,5 milyar dolara mal oldu. Bu rakama Amerika'nın, İngiltere'nin ve Fransa'nın harcamaları dahil değil. Onları da ekleyecek olduğumuzda toplam maliyetin bundan çok daha fazlası olacağı kesin.

İsrail’e sadece bir gecede gözünü kırpmadan en az 1,5 milyar dolar harcayan batılı ülkeler Ukrayna'nın ihtiyacı olan 1-1,5 milyar doları 2 aydır denkleştiremiyor. Avrupalıların Ukrayna’ya yardım konusunda geliştirdikleri son formül Çek Cumhuriyeti üzerinden 800.000 ila 900.000 kadar top mermisini Ukrayna’ya nakletmek oldu. Ukrayna kamuoyu da haklı olarak batılı ülkelerin iki yüzlü olduğu ve söz konusu Ukrayna olduğunda hepsinin cebine akrep kaçtığı konusunda bir görüş birlikteliği oluşmuş durumda.

UKRAYNA HAVA SAHASININ GÜÇLENDİRME MALİYETİ 20-30 MİLYAR DOLAR

İran’ın İsrail'e gerçekleştirdiği ve sadece bir gece süren hava saldırısı son iki yıldır Ukraynalıların günlük rutini. Takip edenlerin gayet iyi bileceği üzere Ukrayna hemen hemen her gün ve her gece benzeri saldırılarla karşılaşıyor. Hatta gün oluyor ki Ukrayna hava sahasına 100-150 füze gönderiliyor. Elbette bir o kadar da SİHA… Dahası, Ukrayna her gün yaşadığı cehennemi tek başına göğüslemek zorundayken İsrail’in yanında bütün batı ülkeleri hatta Ürdün gibi bazı Arap ülkeleri dahi saf tutuyor.

Rusların Ukrayna saldırılarının başlamasından bu yana 2 yılı aşkın bir zaman geçti. Ukrayna hava sahası şu anda yalnız 3 adet Amerikan yapımı patriot bataryası ile muhafaza edilmeye çalışılıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rus saldırılarına karşı hava savunmalarının korunaklı kılınması için en az 26 patriot sistemine ihtiyaç olduğunu açıkladı. Kaba bir fiyatlandırmayla bir patriot sisteminin maliyeti 1 milyar doları aşıyor. Bu durumda da Ukrayna için gerekli olduğu söylenen sistemlerinin toplam maliyeti –yine kabaca söylemek gerekirse- 20 ile 30 milyar dolar arasında oluyor.

UKRAYNA FÜZE STOKLARI DİBİ GÖRDÜ

Burada belirtilmesi gereken diğer bir husus da patriot sistemleri kadar radarları, füze atıcıları ve değerlendirme merkezinin harcamaları da önemli bir maliyete sahip. Asıl önemli olan ise söz konusu sistemin kullandığı füzelerin maliyeti. Örneğin Pack 2 denilen füzenin birim maliyeti 4, Pack 3’lerinki ise 7 milyon dolar civarında seyrediyor. Dolayısıyla 4 füze atmış olsanız 1520 milyon doları yakmış oluyorsunuz. Ukrayna sürekli saldırı altında olduğu için füze stokları çok çabuk eriyor. Ukraynalılar bugüne kadar patriot füzelerini yoğun bir şekilde kullandılar. Ancak füze stokları artık erimiş durumda. Zelenski de son yaptığı açıklamaların birinde “Kiev ve Harkiv bölgelerindeki elektrik santralların korumak için füzemiz kalmadı. Petriot sistemlerimizi özellikle stratejik altyapıyı korumada kullanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'nın elindeki mühimmat tükenince Ukrayna hava sahası Ruslar için adeta piknik alanına dönmüş durumda. Bu durumu fırsat bilen Ruslar, Harkiv’e yoğun bir şekilde saldırıyorlar. Harkiv’i Ukrayna’dan koparmaya çalışıyorlar. Rusya bu şehrin altyapısını hava gücüyle imha edip halkı buradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Böylelikle boşalan şehre kendisi çökecek.

ZELENSKİ: "SEMALARI SÖYLEM DEĞİL SİLAHLAR KORUR"

Ukraynalılar işte bütün bu problemlerle boğuşurken ve son birkaç haftadır batı dünyası karşısında el açmış bir dilenci gibi petriot dilenme durumunda bırakılmış iken batı dünyasının İsrail’e sınırsız destek sunmasını sindiremiyorlar.

Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın yaptığı “İsrail'de davrandığınız gibi davranamasanız bilebize ihtiyacımız olanı verin. Geri kalanını biz hallederiz” açıklaması, Ukraynalıların İran-İsrail saldırısı sonucu içinde bulundukları ruh halini gayet açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Ukrayna Başkanı Zelenski, İran'ın İsrail'e saldırısına verilen uluslararası tepkinin modern hava savunmasının hayat kurtarabileceğini kanıtladığını ifade ettiği açıklamasında “Aynısını bizim için de yapabilirsiniz” mesajını bütün açıklığıyla verdi. Açıklamasının belki de en can alıcı noktası ise “Bütün dünya İsrail'in Bu savaşta yalnız olmadığını gördü. Gökyüzündeki tehdit müttefikleri tarafından ortadan kaldırıldı. Biz de bu savaştan anladık ki semaları koruyan söylem değil silahlardır, hava savunma sistemleridir” ifadeleri oldu.

Ukrayna artık şunu net bir şekilde anlamış olmalı: Avrupa da Amerika da bu savaşı ancak ucundan destekliyor. Kendilerini ateşe atmayacak kadar risk alıyorlar. Savaş uzadıkça batıdaki sızlanmanın artacağı ve sağlanan desteğin de belli ölçüde kesileceği açık. Belki yarın Ukrayna'nın yanında hiç kimse kalmayacak. İşte o zaman Ukrayna şimdikinden çok daha zor şartlara göğüs germek zorunda kalacak.