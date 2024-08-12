İran'ın İsrail'e saldıracağı tarih belli oldu. ABD bizzat açıkladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İran'ın İsrail'e saldıracağı tarih belli oldu. ABD bizzat açıkladı

Washington yönetimi İran'ın bu hafta içinde İsrail'e saldıracağını öne sürdü.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran’ın bu hafta İsrail'e saldırabileceğini öne sürerek, bu bilginin İsrail ile paylaşıldığını ifade etti.

İran ve İsrail arasındaki gerilim devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran ve desteklediği grupların bu hafta İsrail'e saldırabileceğini öne sürerek, bu bilginin İsrail ile paylaşıldığını ifade etti. Kirby, İran’ın saldırısının ne ölçekte olabileceğini tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, "önemli bir dizi saldırıya hazırlıklı olunması" gerektiğini vurguladı.

ABD ve müttefiklerinin 15 Ağustos'ta Katar’ın başkenti Doha veya Mısır’ın başkenti Kahire'de düzenlenmesi beklenen Gazze Şeridi’ndeki ateşkese dair müzakereler de dahil olmak üzere devam eden diplomatik çabalara bağlı kalmaya devam ettiklerini belirten Kirby, bölgedeki istikrarsız duruma rağmen müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas’ın 15 Ağustos'taki müzakerelere ilişkin son açıklamasına değinen Kirby, "Herkesin perşembe günü orada olması ve bu işi bitirip bitiremeyeceğimizi görmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Kirby, bu hafta yaşanacak herhangi bir gelişmenin bu görüşmeleri etkileyebileceğini ancak ABD'nin çözüm arayışında kararlı olduğunu aktardı.

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