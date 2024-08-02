İrem Derici küfürü bastı

Sabahın erken saatlerinde cep telefonlarını eline alıp her zamanki gibi Instagram’a giriş yapmaya çalıştı. Uygulamayı açan kullanıcılar gönderilerin bir türlü yüklenmediğini ve hikayelerin açılmadığını gördü.

Bunun üzerine X platformuna girerek neyin ne olduğunu anlamaya çalışan kullanıcılar BTK tarafından Instagram’ın erişimine engel getirdiğini öğrendi.

Sosyal medyada alınan karara isyan eden kullanıcılar arasında siyasi ve ünlü isimler de yer aldı. Tepki gösterenlerden birisi de ünlü şarkıcı İrem Derici oldu.

Derici X hesabından yaptığı paylaşımda “A… olcak iş mi” ifadelerini kullandı. Derici’yi takip edenlerin kısa zamanda etkileşim verdiği gönderi X’te gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde BTK tarafından alınan karar doğrultusunda Türkiye’de Instagram’a giriş yapmak engellendi. Bir süre boyunca konu hakkında ne BTK’dan ne Instagram’dan konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İletişim Başkanının 2 gün önce yaptığı açıklamada Instagram’ı kınaması gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları konu hakkında BTK’nın bu nedenden dolayı Instagram’ı kapattığını öne sürdü.