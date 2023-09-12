İrem Derici Sevda Dedeman ile kavga ettiği iddiasını yalanladı. Klinikteki kavga haberinin perde arkası ortaya çıktı

Sevilen şarkıcı İrem Derici, bir güzellik merkezinde karşılaştığı iş insanı Sevda Dedeman ile tartışarak karakolluk olduğu iddiasını yalanladı. Yasal yollara başvuracağını söyleyen şarkıcı, "Yazıklar olsun, maalesef mahkemede çok büyük kapışacağız'' ifadelerini kullandı.

İrem Derici Sevda Dedeman ile kavga ettiği iddiasını yalanladı. Klinikteki kavga haberinin perde arkası ortaya çıktı

Editör: Osmancan EROK

İrem Derici ile iş insanı Sevda Dedeman'ın Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinde girdiği sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü bir çalışanın kafasına saksı isabet ettiği için ikilinin karakolluk olduğu iddia edildi. Derici, hakkında çıkan kavga haberini yalanlayarak yasal yollara başvuracağını söyledi.

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"YAZIKLAR OLSUN, MAHKEMEDE BÜYÜK KAPIŞACAĞIZ"

Isntagram hesabından haberi yapan gazeteciye tepki gösteren İrem Derici, "Bugün de böyle bir deliliğe uyandım. Beyefendi siz hasta mısınız? 12 senedir çok uydurma haber gördüm de bu kadarını görmedim. Size yazıklar olsun, maalesef mahkemede çok büyük kapışacağız. Vazolar, karakollar abi ne yaşıyorsunuz siz?

Gram utanmanız da yok, şu kadar yıldır tanıdığınız Özgür Arası (basın danışmanı) bile arayıp var mı doğruluk payı diye sormuyorsunuz bile. Sevda Hanım'ı da bu muazzam kurgu haberinizle tanımış oldum bu arada merhabalar Sevda Hanım. Size de sabah sabah kolay gelsin bu muazzam haberle" dedi.

Sevda Dedeman ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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