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Mahmut Tuncer'den esprili video. "Biraz da balıklar bizi yesin"

Sosyal medya hesabını yaşıtlarının aksine daha fazla kullanan ve paylaştığı esprili videolarla dikkat çeken Mahmut Tuncer, bu defa balıklar üzerine bir video paylaştı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 22:04
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Mahmut Tuncer'den balıklı video geldi

Mahmut Tuncer'den esprili video. ''Biraz da balıklar bizi yesin''
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61 yaşındaki Mahmut Tuncer, Instagram'ı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. 76 bini aşan takipçileriyle etkili bir iletişim halinde olan Tuncer esprili video içerikleriyle öne çıkıyor. Şarkıcı Tuncer hesabından paylaştığı son video balıklar hakkında oldu.

Özellikle sedef hastalığına iyi geldiğine inanılan "doktor balıklar"ın bulunduğu bir cam kabın içine ayaklarını koymuş olarak görünen Tuncer bir yandan şifa bulmaya çalışırken bir yandan da "Sürekli biz balıkları yiyecek değiliz ya biraz da balıklar bizi yesin" sözlerini sarf etti.

Mahmut Tuncer'in paylaşımı çok sayıda beğeni alırken şarkıcı İrem Derici de bu esprili paylaşımı yorumsuz bırakmadı ve "O kadar doğru ki abim" notunu düştü.

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