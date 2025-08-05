Rıdvan Yılmaz için menajeri farklı Beşiktaş farklı konuşuyor!

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Rıdvan Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen'den açıklama geldi. Ergezen, Rıdvan'ın transferi için çarpıcı sözler sarf etti.

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RIDVAN YILMAZ'IN MENAJERİNDEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Beşiktaş ile görüştüklerini belirten Necdet Ergezen, "Beşiktaş ile bir görüşme oldu ancak şu ana kadar biten bir şey yok. Durumu değerlendiriyoruz" dedi.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Necdet Ergezen, Rıdvan Yılmaz'ın geleceğine dair şu ifadeleri kullandı, "Rıdvan için her olasılık geçerli. Kulüplerin isteği ve önerisinde fiyat farkı var. Bunun giderilmesi lazım. Şu anda bekliyoruz."

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SERDAL ADALI ANLAŞTIKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan, A Spor'dan Kartal Yiğit'e konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kariyerine Rangers'ta devam eden Rıdvan Yılmaz ile anlaştıklarını açıklamıştı. Adalı, oyuncunun bu hafta İstanbul'a gelme ihtimalinin yüksek olduğunu da dile getirmişti.

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