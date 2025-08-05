Fenerbahçe sezonu açıyor! İlk rakip eski dost

Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçını deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile oynayacak. Sarı-lacivertli ekibin Feyenoord’a konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu ilk maçı Feyenoord Stadyumu’nda yarın TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu’ndan Glenn Nyberg düdük çalacak. Glenn Nyberg’in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstlenecek. Eşleşmenin rövanşı ise 12 Ağustos Salı günü Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanacak.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sahaya sürmek istediği 11’i belirledi. Kaleyi İrfan Can Eğribayat’a emanet edecek olan Portekizli teknik adam, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde’den oluşturacak. Sağ kanat beki olarak Nelson Semedo’yu görevlendirecek Mourinho’nun sol taraftaki tercihi Archie Brown olacak. Orta saha ikilisinin Fred ile Sofyan Amrabat olması beklenirken bu isimlerin önünde İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski yer alacak. Jose Mourinho’nun gol yollarındaki tercihinin Jhon Duran olması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

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Sarı-lacivertli ekibin kısa süre önce bonservislerini aldığını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jhon Duran ve Archie Brown’ın ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Nelson Semedo, Jhon Duran ve Archie Brown, Feyenoord karşılaşmasında forma giymeleri halinde sarı-lacivertli forma ile ilk resmi maçlarına çıkacak. Öte yandan geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen ve geçtiğimiz günlerde bonservisiyle birlikte kadroya dahil edilen Milan Skriniar’ın da 11’de forma giyecek.

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FEYENOORD'UN HOCASI ROBIN VAN PERSIE

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu olan Robin van Persie, teknik direktör olarak Fenerbahçe’ye rakip olacak. 2015-2017 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Robin van Persie, teknik direktörlük kariyerini Hollanda ekibi Feyenoord’da sürdürüyor.

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