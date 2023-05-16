Irmak Ünal seçim sonuçlarına dair yorumunu videoyla gösterdi

Ülke olarak ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için sürecin nasıl işleyeceğini düşünürken, ünlü isimlerden ilk tur sonuçlarına dair çarpıcı yorumlar gelmeye devam ediyor.

Bu konuda yorumda bulunanlardan biri de hayatını iki çocuğuyla birlikte Bali'de sürdüren oyuncu Irmak Ünal'dan geldi.

Usta tiyatrocu Cihan Ünal'ın kızı Irmak, Instagram hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu.

Seçim sonuçlarına dair yorumda bulunmalarını isteyen takipçilerine "Bana fikrimi sormuşsunuz, olan bitenle ilgili...

İşte duygularımı babamın yorumu ve sesi eşliğinde sizlerle paylaşıyorum...

Duygularımı daha iyi hiçbir şekilde ifade edemezdim. Saygılar" sözleriyle seslendi ve babasının sesinden Can Yücel'in Akrep Gibisin Kardeşim şiirini takipçileriyle paylaştı.