Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı olan Irmak Ünal, hayatını Bali'de sürdürme kararı almış ve çocukları Kayla ve Vadi ile yurt dışına çıkmıştı.

Buradan yaptığı paylaşımlarla Türkiye'deki takipçileriyle yeni hayatına dair paylaşımlarda bulunan Irmak Ünal özellikle fit vücudunu sergilediği bikinili pozlarıyla öne çıkıyor.

İki çocuk annesi 46 yaşındaki isim bu defa duygusal bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Yeni yaşına basan kızı Kayla'ya dair duygusal satırlar yazan Irmak Ünal şunları paylaştı:

"Kayla ismin gibisin benim bal damlası kızım. Saf… Masum… Bugün senin doğum günün ve bir bakıma benim de yeniden doğduğum bugün…

Sana beni annen olarak seçtiğin için teşekkür ederim. Bu yolculukta elele nice güzellikleri beraber keşfedeceğiz.

Mucizelerle dolu, sağlıklı, bolluk ve bereket ve neşe dolu bir ömrün olsun. Seninle gurur duyuyorum…

Arkadaşlarının bir tanesi, annesinin can parçası Kayla…. İyi ki Doğdun. Seni seviyorum"