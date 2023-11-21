İshali kesen mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ishali kesen Meryem ana dikkat çekti.

MERYEM ANA OTU NEDİR?

Gülgiller familyasından; Doğu, Güney ve Karadeniz bölgeleri ile İstanbul çevresinde yetişen bir bitki türüdür.

MERYEM ANA OTUNUN FAYDALARI

-İshali keser.

-Gebelik ihtimalini yükseltir.

-Yaprakları ve kökü kuvvet verici olarak kullanılır.

-Hormonların düzgün bir şekilde salgılanmasına yardımcı olur.

-Doğal östrojen hormonu desteğinde bulunur.

-İdrar kaçırma rahatsızlığına iyi gelir.

-Cilt yaralarının iyileştirebilir.

-Akne ve sivilce oluşumunu da önler.

-Doğum sürecindeki ağrı ve sancıyı hafifletir.

-Rahim ağzını genişletme yönünden faydalıdır

-Kan akışını düzenlemeye yardımcıdır.

-Sperm kalitesini ve sayısını arttırır.

MERYEM ANA OTU NASIL KULLANILIR?

Meryem ana otu, diğer bitkiler gibi dikkatli bir şekilde kullanılması gereken bir bitkidir. Kullanım nedenine göre hazırlanma yöntemi farklı olabilir. Doktor gözetiminde düzenli bir şekilde kullanılması önerilir. Bu bitkisel desteğin yapılışı şöyledir; Hamile olmak isteyenler, otu su dolu bir cam kavanozun içerisinde 1 gün süreyle dinlendirir. Kadınlar yumurtlama zamanından birkaç gün önce içmeye başlar. Doğumunu kolay yapmak isteyenler, suyu geldiği zaman ya da süreç başlamadan hemen önce otun bulunduğu 1 bardak suyu içer. İdrar tutamama sorunu yaşayanlar, bu otun suyunu kür olarak her gün 1 bardak içebilir. Bu durum, rahatsızlıkların hafiflemesine yardımcı olur. Cildinde yara, sivilce ve akne olanlar ise, ot suya konulduktan sonra her akşam problemli bölgeye uygulanıp 5 dakika bekletilir. Durulamaya gerek yoktur. Düzenli kullanımda düzelme görülür.