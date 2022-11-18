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  • ‘Parasıyla değil mi?’ diyen Mehmet Şef lokantadan kovuldu. İşin aslı başka çıktı 

‘Parasıyla değil mi?’ diyen Mehmet Şef lokantadan kovuldu. İşin aslı başka çıktı 

Masterchef'in jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya‘nın bir restorandan kovulduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İzleyenleri şoke eden görüntülerin arkasındaki gerçek ise başka çıktı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 14:52
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İşin aslı başkaymış! Mehmet Şef lokantadan kovuldu

‘Parasıyla değil mi?’ diyen Mehmet Şef lokantadan kovuldu. İşin aslı başka çıktı 
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MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya’nın bir esnaf lokantasından kovulduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Şef’in görüntülerde "Parasıyla değil mi?, parasını verip yemek yiyemiyoruz, ne biçim yere geldik" sözleri sonrası lokanta sahibi tarafından mekandan kovulduğu anlar görüntülere yansıdı. 

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Sosyal medyada yayınlanan video ile ilgili yorum yağarken işin aslı bambaşka çıktı. Görüntülerin Exxen’de yayınlanan ‘Esnaf’ isimli belgelese ait olduğu öğrenildi. Şef Mehmet Yalçınkaya’nın Anadolu’nun esnafını anlattığı belgeselde, lokanta sahiplerinin istemediği müşteri tipini takip edip bir lokantaya girerek nelerin yaşanacağı gösterildi.

SOSYAL DENEY YAPMIŞ

Mehmet Yalçınkaya, sosyal deney yapmak için bunu gizli kameraya aldırmış. Mehmet Şefin sosyal deneydeki amacı da esnafın paraya şöhrete tamah etmediğini göstermekmiş. 

Lokanta sahibinin tanıyamadığı Mehmet Şef olayın hemen sonrasında gerçeği açıklayıp lokanta sahibinin gönlünü aldı.

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