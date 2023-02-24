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Isırgan otu kabızlığa iyi geliyor

Kabızlık ve şişkinlik konusunda en çok destek alınan bitki çaylarından biri olan ısırgan otuyla ilgili detaylar dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 12:36
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Isırgan otu kabızlığa iyi geliyor

Isırgan otu kabızlığa iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ısırgan otu bitkisinin faydaları dikkat çekti. Kabızlık ve şişkinliğe iyi gelen ısırgan otunun çayının birçok şeye faydaları bulunuyor.

Kabızlık ve şişkinlik konusunda en çok destek alınan bitki çaylarından biri de ısırgan otuyla hazırlanan çay olarak biliniyor.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık her insanda oluşabilen bir durum olsa da özellikle tuvalete çıkıldığında dışkıda ya da tuvalet kağıdında kan görülmesi, ateşin eşlik etmesi, kilo kaybı ya da halsizlik gibi şikayetlerin de olması ciddi bir problem olabileceğinin sinyalini verir. Ayrıca beslenme tarzında ya da kullanılan ilaçlarda bir değişiklik olmadan ve daha önce kabızlık geçirmeden yeni ortaya çıkan kabızlık durumunda da sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.

Kabızlıktan korunmak için evde uygulanabilecek bazı yöntemler vardır. Meyve, sebze, erik suyu ve tahıl gibi lif oranı yüksek gıdaları tüketmek faydalıdır. Ayrıca bol su ve sıvı alımı da önemlidir. Tuvalet ihtiyacı hissedildiğinde mutlaka beklemeden tuvalete gidilmelidir. Bunların dışında laksatif etki gösteren ilaçlar da bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlığı sonlandırır. Kabızlık tedavisinde kullanılan lavmanlar, fitiller ya da haplar olduğu gibi laksatif etkili toz ya da şuruplar da mevcuttur.

ISIRGAN OTU NEDİR?

Genellikle ısırgan otu, ısırgan otu, ısırgan otu veya ısırgan yaprağı veya sadece ısırgan otu veya iğne olarak bilinen Urtica dioica, Urticaceae familyasında çok yıllık otsu bir çiçekli bitkidir.

ISIRGAN OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Sağlıklı ve kolay bulunabilir bir bitki olan ısırgan otu kolay bir şekilde çay olarak hazırlanabilir. Öncelikle Taze ısırgan otları yaprakları dallardan ayıklanarak doğru bir şekilde kurutulmalıdır. Sonrasında ise bu kuru ısırgan otu yaprakları kaynayan suyun içerisine atılır.

Sonrasında ise ocağın altı kapatılmalıdır. Aynı zamanda ısırgan otu çayı on dakika kadar demlemeye bırakılmalıdır. Bu çay sonrasında güzel bir şekilde fincana süzülür. Bu şekilde ısırgan otu çayı da hazırlanmış olur. Hazırlanan ısırgan otu çayı her sabah aç karnına bir ve ya iki bardak içilmelidir. Bu şekilde ısırgan otu çayı sağlığa da oldukça faydalı olacaktır.

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