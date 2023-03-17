Gazeteci Asena Özkan sordu: Siz halk düşmanı mısınız? İskenderun'da gönüllülerin kurduğu çadırlara AFAd el koydu

AFAD İskenderun’da gönüllülerin kurduğu çadırları polis zoruyla kaldırdı AFAD İskenderun'da sendikalar, Ekmek ve Gül'ün de aralarında olduğu gönüllülerin kurduğu çadırları kaldırdı. Kaldırılanlar yerine AFAD çadırı kuruldu. Gönüllüler çadır kent dışına çıkarıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde AFAD; sendikalar, Ekmek ve Gül ile Rotary Kulübü'nün kurduğu çadırları kaldırıp yerine kendi çadırlarını kurdu. BİRTEK-SEN, DİSK/Gıda-İş, İletişim-İş ve Ekmek ve Gül’ün yardım malzemeleri için depo olarak kullandığı çadıra da AFAD el koyarken, gönüllü olarak çalışanların kaldığı çadırlar ise tamamen kaldırıldı.

Polisle birlikte gelen görevliler önce gönüllülerle tartıştı. Ardından da bir görevlinin "Boşaltın boşaltın" talimatıyla çadırlar söküldü.Bölgede bulunan Deniz Feneri'nin çadırlarına ise dokunulmadı.

Gazeteci Asena Özkan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, soru "Siz halk düşmanı mısınız diye?

MALZEMELERE EL KOYDULAR

Evrensel'in haberine göre önce polisler eşliğinde Rotary Kulübü’nün kurduğu çadır kente giden görevliler, çadırları sökerek yerine AFAD çadırları kuracaklarını söyledi. Görüşmeden sonuç alınamaması üzerine yetkililer çadırları sökmeye başladı.

Ardından BİRTEK-SEN, DİSK/Gıda-İş, İletişim-İş ve Ekmek ve Gül’ün çalışma yürüttüğü çadır kente gelen AFAD görevlileri ve polisler önce yardım malzemelerinin depolandığı çadır önüne gelerek çadıra el koyduklarını söyledi. Görevliler kilidi kırarak çadıra girerken, tepki gösteren Ekmek ve Gül gönüllüleri bu malzemelerin kadınların ve çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak için olduğunu, el konulamayacağını söyledi. Gönüllüler çadırdaki yardım malzemelerini depremzedelerin yardımıyla çıkardı.

AFAD yetkilileri daha sonra BİRTEK-SEN, DİSK/Gıda-İş, İletişim-İş ve Ekmek ve Gül gönüllülerinin kaldığı çadırları tespit ederek kaldırmaya başladı. Depremzedelerin kaldığı çadırların ise yenileriyle değiştirileceği öğrenildi.

AFAD çadırların sökülmesine, çadırların yenilenmesi ve kanalizasyon yapılacak olmasını gerekçe gösterirken depremzedeler dün yağan yağmurda AFAD çadırlarının da su aldığına dikkat çekerek çadırların yeterli olmayacağını söyledi ve hijyenik yaşam alanları, konteyner talep ettiklerini söyledi.

EKMEK VE GÜL: KIZ KARDEŞLİK KÖPRÜSÜNÜ YIKAMAZSINIZ

"Kız Kardeşlik Köprüsü ile Hayatı Yeniden Kuruyoruz" kampanyası kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda gönüllüsüyle bölgeye giden özellikle kadınların hijyen ve sağlık sorunları için çalışmalar yapan Ekmek ve Gül, çadırlarının kaldırılarak engellenmelerine tepki gösterdi. Çadırlarının kaldırılması anından video paylaşan Ekmek ve Gül şu ifadelere yer verdi:

"#KızKardeşlikKöprüsü'nü yıkamazsınız! İskenderun’da depremin ilk gününden beri yan yana durduğumuz, hayatı yeniden kurmak için birlikte mücadele ettiğimiz depremzedelerle dayanışmaktan vazgeçmeyeceğiz."

GIDA-İŞ: İŞÇİLERİN EMEKLERİYLE KURULAN ÇADIRLARDAN ELİNİZİ ÇEKİN

Gıda-İş Sendikası da bir açıklama yayımlayarak "Bir an önce kurduğumuz çadırlarımızdan ve topladığımız yardımlardan elinizi çekin" dedi. Açıklama şu şekilde:

"AFAD; Sendikamızında içinde kardeş sendikalar ve kadın örgütlerinin bulunduğu İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi’nde halkın ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğumuz çadırları kaldırdı. İşçilerin ve emekçilerin, üyelerimizin emekleriyle kurulan çadırlardan elinizi çekin! Deprem bölgesinde halkımız günlerce yardım bekledi. AFAD gecikti, arama kurtarmaya geç başladı. İşçiler ve emekçiler yardıma koştu, arama kurtarmaya katıldı. Çadır kurdu, yemek dağıttı, canla başla yardım ulaştırmaya çalıştı. AFAD'ın yapmadığını halk yaptı, AFAD yıkıyor.

Bir an önce kurduğumuz çadırlarımızdan ve topladığımız yardımlardan eliniz çekin. Emek örgütleri olarak halkın yanında olmaya devam edeceğiz. Siz gideceksiniz biz kalacağız. Depremin yaralarını birlikte saracağız."

KAYMAKAM DEMİRYÜREK: AFAD ÇADIRLARI İLE DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, gönüllüler tarafından kurulan çadırların yerinden sökülerek vatandaşların sokakta bırakıldığına yönelik açıklamaların asılsız olduğunu savundu.

Demiryürek, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öncelikle ortada bırakılan hiçbir vatandaşımız yoktur. Anılan bölgede daha önce bir STK tarafından kurulan çadırlar Kaymakamlığımız koordinesinde ilgili STK'nin de onayı alınarak askeri birliklerimiz marifetiyle AFAD çadırları ile değiştirilmiştir. Çadırların zeminine yağmur ve rüzgara karşı yalıtım malzemesi döşenmiştir. Çadır alanının hemen yakınında bulunan spor salonuna 10 çamaşır, 10 kurutma makinesinin kurulumu sağlanmıştır. Yine aynı spor salonu içerisinde vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanacağı bir sosyal marketin açılması için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Tüm bu işlemler yapılırken hiçbir vatandaşımız yerinden edilmemiştir."