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Tepki çeken çadır haberi Güldür Güldür’e konu oldu

Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla ara verilen Güldür Güldür Show yeni bölümüyle yine gündeme damga vurdu. Ali Sunal'ın yaptığı çarpıcı konuşmayla açılan programda depremin ilk günlerinde yandaş bir kanal tarafından yapılan çadır haberi de skece konu edildi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 23:53
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Güldür Güldür A Haberin tepki çeken çadır haberini skeç yaptı

Tepki çeken çadır haberi Güldür Güldür’e konu oldu
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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş ve 11 il bu depremlerden etkilenmişti.

Deprem felaketinin ilk saatlerinde yetkililer tarafından yeterli müdahalenin yapılmadığı şeklinde eleştiriler yapılırken bölgeyi ziyaret eden A Haber, yaptığı çadır haberiyle tepki çekmişti.

Çadır kentte yaşayan bir aileyi ziyaret eden muhabir çadıra girerken, “İçeri girince bizi burada bir antre karşıladı. Bu antreden geçerek şu an salona geldik…” dedi.

Muhabir, çadırda altı kişinin kalmasına rağmen 25 metrekare olmasına övgü yaptı: "Oldukça büyük ve oldukça sıcak"

Depremin üzerinden bir ay geçmesine rağmen ilk günlerde yapılan bu haber halen tepki çekmeye devam ederken, Güldür Güldür ekibi de yaptıkları skeçte bu haberi konu edindi.

Parodi haline getirilen haberi sunan oyuncunun, "Deprem bölgesindeki çadırın koridorundan çıktım şimdi. Harika bir çadır, müthiş." replikleri dikkat çekti.

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